"Как в капкане": безумная афера Литвы по закрытию границы ударила по людям и бизнесу

Сейчас на границе тишина и отчаяние. Еще ночью перед пунктом пропуска выстроилась большая очередь грузовиков, которые днями томились в ожидании въезда в Евросоюз или транзитом до Калининграда. Но в какой-то момент граница вместо возможности связать людей и развивать торговлю стала непроходимой стеной, которая ударила по людям и бизнесу.

"В основном стоят грузы скоропортящиеся все, срок доставки которых три дня. Мы уже тут пятые сутки стоим. Ну, что с этим товаром будет", - возмутился водитель.

Водители большегрузов негодуют: "У нас скоропортящиеся грузы там. Стоимость по 7-8 миллионов. То ли обратно ехать в Россию, выгружаться, а уже продукция испорчена".

В "Каменном Логе" в ожидании 860 грузовиков

Каждая минута - это многомиллионные убытки. Сейчас в "Каменном Логе" в ожидании 860 грузовиков. Продукты портятся, а груз не проходит. Рвутся логистические цепочки, фуры простаивают. Вместо того чтобы зарабатывать, контракты срываются, партнеры теряют доверие. Логисты судорожно ищут варианты, многие водители в отчаянии.

"На мировых уровнях не выполняются никакие соглашения, ничего не выполняется. И как быть в этой ситуации, непонятно. У нас у всех шенгенская виза, как говорится, все было нормально и документально. Не понимаю это, вообще в голове не укладывается, как это можно закрыть. Они дали нам свою визу, ее же закрывают", - не скрывает возмущения водитель на границе.

Теперь выехать из Беларуси в Литву можно лишь некоторым категориям лиц. Это дипломаты и те, кто доставляет диппочту, а также лицам, следующим транзитом в Калининград или из него. Вернуться в Литву через Беларусь могут граждане Евросоюза, а также иностранцы, имеющие разрешение на временное проживание в Литве и гуманитарные визы.



В исключительных случаях границу смогут пересечь и другие лица при посредничестве литовского МИДа. В таком ограниченном режиме работает лишь "Каменный Лог". Пункт пропуска "Бенякони" закрыт полностью.

"Границу закрывают. Ну, можно было как-то предупредить заранее. Люди планируют что-то. А так получается, если мы зашли, мы сейчас в капкане вообще.

"Мы ни выехать, ни заехать. Мы в капкане. Все. И таможню белорусскую можно понять. Они транзит открыли. Как его закрыть? Не так все просто, как это делается. Если хотят закрыть, объяви, что там с 10, с 1 числа. Заранее. Мы не будем ехать. Я бы рад дома сидеть, а сейчас я в тупике",- негодуют водители.

Белорусской таможне нужно выпустить фуры из транзитной зоны обратно в Беларусь

Эта ночь будет также тяжелой для белорусской таможни. Ведомству нужно выпустить фуры из транзитной зоны обратно в Беларусь. Предстоит большой документооборот. Часть грузов предстоит сопроводить под конвоем.

Сергей Матвеев, начальник таможенного поста "Каменный Лог": "За сегодняшний день через пункт пропуска "Каменный Лог" проследовало только 2 грузовых транспортных средства на литовскую сторону, что говорит о том, что литовская сторона максимально ограничивает пропуск на свою сторону. То решение, которое более трех суток ожидали граждане разных стран и думали, что оно будет, конечно же, положительное, будет осуществлен все-таки пропуск на литовскую сторону, его не последовало, что является недружелюбным и недружественным поступком со стороны литовских властей. Белорусские таможенные органы готовы для работы с увеличенным потоком транспортных средств на оставшихся пунктах пропуска латвийской и польской границах".

Граница уже давно стала разменной монетой для Евросоюза. Соседи под разными предлогами уже закрывали рубеж с белорусской стороной. На этот раз причиной закрытия стали метеозонды с контрабандой в небе над аэропортом Вильнюса. Но не совсем понятно, как это связано с наземной границей.