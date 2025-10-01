Как белорусские бизнесмены могут воспользоваться льготами СЭЗ ЛНР

В Луганской Народной Республики (ЛНР) сейчас действует свободная экономическая зона (СЭЗ), которая предоставляет значительные льготы и перспективы для развития бизнеса. Что из себя представляют преференции и как белорусские бизнесмены могут попасть в СЭЗ, рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник в "Актуальном интервью".

Свободная экономическая зона - это очень серьезный рычаг для привлечения инвесторов на территорию Луганской Народной Республики. Леонид Пасечник

Среди ключевых преимуществ СЭЗ он выделил налоговые льготы: "Это нулевая ставка налоговых сборов на добавленную стоимость в федеральный бюджет на 10 лет. Достаточное снижение ставки налоговых пошлин на добавленную стоимость в республиканский бюджет". Он также упомянул о предоставлении льготных кредитов и других преференциях.

Глава ЛНР уточнил, что действие СЭЗ продлится до конца 2050 года, предоставляя бизнесу долгосрочные перспективы. Он также рассказал, что необходимо белорусским компаниям для участия в СЭЗ: "Чтобы стать участником свободной экономической зоны, нужно зарегистрировать либо филиал, либо само предприятие в плоскости Луганской Народной Республики и подать соответствующую заявку, которая будет рассмотрена и утверждена".

Леонид Пасечник:

"Если белорусские предприятия изъявят желание работать на территории республики, быть представленными на территории республики и войти в состав СЭЗ, мы будем этому очень-очень рады".