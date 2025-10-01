3.66 BYN
2.98 BYN
3.50 BYN
"Количество предлагаемых товаров будет расти" - глава ЛНР о потенциале сотрудничества с Беларусью
Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в "Актуальном интервью" рассказал о потенциале сотрудничества с Беларусью, предложив широкий спектр товаров из разных сфер, включая горноспасательное оборудование, микроэлектронику, продукцию металлургии и пищевой промышленности.
Леонид Пасечник предложил те направления, которые сделают вклад со стороны ЛНР в сотрудничество с Беларусью: "Это и горноспасательное оборудование, производство микроэлектроники, Алчевский меткомбинат, наш металл тоже может быть предложен".
Еще одним направлением может быть пищевая промышленность, продукция которой, к слову, была представлена на ярмарке-выставке в Минске, организованной при поддержке белорусских коллег. "Это и наши колбасы, и мороженое, и хлебобулочные изделия, и подсолнечное масло", - уточнил глава ЛНР.
Он обозначил, что металлургия занимает 77 % промышленности ЛНР, а пищевая промышленность - около 16 %.
Леонид Пасечник также выделил производство запасных частей для железнодорожного транспорта: "Оно находится на достаточно высоком уровне развития. Там установлено современное профессиональное оборудование. Производим колесные пары, железнодорожные буксы, люки и так далее. В общем, все, что связано с запасными частями к подвижному составу железных дорог".
Леонид Пасечник:
"И это то, что мы на сегодняшний день можем предложить нашим братьям из Беларуси. Но у нас в планах двигаться дальше, развиваться дальше. Я думаю, что количество предлагаемых товаров будет расти".
Глава ЛНР выразил и заинтересованность в создании совместных предприятий с Беларусью: "Нам бы очень хотелось, чтобы на территории республики было создано большое предприятие по предоставлению в лизинг, реализации и ремонту сельскохозяйственной техники. Для нас это очень важная задача, важное мероприятие, которое положительно скажется на развитии экономики нашей республики".