Как ЕАЭС на своем примере показывает, что сплоченность помогает развитию государств

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Евразийский экономический союз вот уже более 10 лет устойчив, крепнет экономически и набирает вес. На фоне мировой турбулентности своей созидательной повесткой говорит, что только вместе можно держаться, развиваться и противостоять неприкрытой агрессии извне.

Сегодня ЕАЭС - это пять стран. Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Еще три страны - Молдова, Узбекистан и Куба - имеют статус наблюдателей. Единый рынок товаров, услуг, капитала и рабочей силы, для чего и создавалось объединение, сегодня показывает большие плюсы работы сообща и для экономики каждой страны, и Союза в целом, да и всех жителей "пятерки".

"Одна из целей евразийской интеграции - это формирование единого рынка труда. Мы считаем, что нам удалось сформировать, во всяком случае, сегодня созданы все условия для того, чтобы граждане стран ЕС могли межгосударственно трудоустраиваться и работать. На наших граждан распространяется трудовое законодательство страны, где она хотят трудоустроиться. Договором о ЕАЭС предусмотрен ряд преференций по сравнению с гражданами третьих стран", - отметила директор департамента трудовой миграции соцзащиты ЕЭК Алтынай Омурбекова.

Да, не все, что планировали, пока сделано. Но главное есть диалог и желание обсуждать и сложное, и спорное, и то, что кажется на первый взгляд уж точно не преодолеть, когда интересы общие нужно ставить выше своих национальных.

"Эффективность работы экономики во многом зависит от того, насколько эффективно в эту экономику поставляются энергетические ресурсы и насколько они внутри этой экономики востребованы. Поэтому в рамках создания Евразийского экономического союза одним из важнейших векторов является именно формирование общего энергетического пространства, которое под собой подразумевает формирование таких условий, чтобы энергетические ресурсы во всех странах поставлялись к потребителям в равных условиях. Для этого, в свою очередь, формируются следующие направления - формирование общего рынка природного газа, а также формирование общего рынка электрической энергии", - сказал министр энергетики Беларуси Денис Мороз.

Минск был и остается не просто активным участником, а настоящим двигателем интеграции. В 2025 году Беларусь председательствует в органах ЕАЭС и о своих инициативах заявляет громко. Научные разработки, технологии, новые совместные проекты. Кооперация не на словах, а на деле.

Эта встреча в Минске собрала глав государств - членов объединения, представителей стран-наблюдателей и гостей форума. География участников евразийской площадки не ограничилась только "пятеркой".

На пленарном заседании экономического форума присутствовали лидеры Казахстана, Кыргызстана, России, Кубы, премьер-министр Мьянмы и спецпредставитель Никарагуа. Если у Кубы уже официальный статус наблюдателя в ЕАЭС, то Никарагуа и Мьянма на него рассчитывают в перспективе. Армения участвовала в формате видеоконференции. Почти 3 тыс. участников из 33 стран, сотни топ-спикеров, в том числе и бизнесмены, обсуждали будущее евразийской интеграции. В центре внимания только эффективные идеи, которые принесут реальный эффект экономике, а значит, повысят благосостояние людей.

"Мы видим большой потенциал в сфере услуг, и это констатируем сегодня. Даже в нашем торговом балансе экспорт услуг прилично прирастает и в прошлом году, и в текущем более 110 %", - подчеркнул министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь.

За 10 лет валовой внутренний продукт Союза вырос на 18 % и достиг 2,5 трлн долларов. Темпы экономического роста существенно превзошли среднемировые показатели. Удвоился объем взаимной торговли и в 2024 году достиг почти 100 млрд долларов. При этом доля национальных валют во взаимных расчетах превысила 92 %. Сегодня время смотреть вперед до 2030 года.

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Развитие технологического потенциала, защита внутреннего рынка, продовольственная безопасность, международное сотрудничество - это приоритеты белорусского председательства в ЕАЭС, обозначенные нашим Президентом.

Интерес к Евразийскому форуму притягивает внимание всего мира. Минск в очередной раз подтвердил статус международной площадки для обсуждения будущего в регионе, показав гостям и свои лучшие товары. Фото с самым большим самосвалом уж точно останется у многих гостей на память о приезде в Беларусь.

Саммит ЕАЭС стал логическим продолжением Евразийского экономического форума. Новая конфигурация торговли, транспортно-логистических маршрутов, эффективное распределение финансовых и трудовых ресурсов - основа для экономического роста каждой страны и всего объединения в целом. "Пятерка" идет дальше, чтобы сделать Союз еще более интегрированным, всесторонне модернизированным и конкурентоспособным центром развития современного мира.

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Торговля Евразийского Союза с третьими странами выросла в почти 1,5 раза. И есть все, чтобы динамика сохранилась. Соглашений о зоне свободной торговли в "пятерке" становится все больше. Уже в копилке Вьетнам, Сингапур, Сербия и Иран. В Минске на саммите ЕАЭС подписаны новые соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами и Монголией. Но уже смотрим и дальше на Азию и всю Африку.

"Рынки глобального юга действительно являются привлекательными. И здесь даже дело не в политике, а в цифрах экономического роста. Мы видим, что этот регион активно растет. И знаменательно, что сама повестка обсуждения на площадке, допустим, БРИКС, ШОС, она, про рост, а не про ограничения и санкции. И мы, кажется, в полной мере можем и должны включиться в эту волну роста", - отметил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Промышленное производство Евразийского Союза за 10 лет увеличилось на треть, сельскохозяйственное - на четверть. Достигнут высокий уровень самообеспеченности продовольствием. За счет внутреннего производства полностью закрыта потребность по основным продуктам питания. "Пятерка" - крупнейший поставщик на мировой рынок пшеницы, мороженой рыбы, семян льна и на втором месте по экспорту подсолнечного, рапсового масла и пшеничной муки.

Ускорить развитие евразийской интеграции призвал наш Президент. Ведь ЕАЭС - это не площадка для теоретиков. Нужно наращивать темпы практической реализации задач, которые стоят перед Союзом. И чтобы не растерять конкурентное преимущество, нужен анализ по ряду принципиальных вопросов.

"Нужны более решительные шаги по созданию передовых производств, особенно в сферах засилья западных корпораций: фармацевтика, авиа-, судостроение, автомобилестроение, микроэлектроника", - заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Он также подчеркнул, что без продовольственной безопасности не может существовать ни одна из стран. По его словам, в этом году в странах ЕАЭС обозначилась тревожная ситуация, когда для стабилизации цен по отдельным товарам приходится приоткрывать рынок для импорта. Однако считает Президент, для устранения проблемы индикативного планирования недостаточно.

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Сегодня ЕАЭС - это центр притяжения инвестиций, флагман индустриального и технологического развития. Растет интерес к нему и со стороны таких региональных объединений, как ШОС, АСЕАН, БРИКС, "Африканский союз" и Тихоокеанский альянс.

Диалог власти, бизнеса и научного сообщества, обмен опытом и лучшими практиками по конкуренции, экономике и технологиям в Минске получился. Там еще раз подтвердили, что Союзу быть. И все готовы говорить на равных, не замалчивая проблемы.