Как Форум регионов Беларуси и России стал символом Союзного государства и каркасом интеграции

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От торговли к технологическому лидерству и от союзного партнерства к высшему уровню интеграции. Форум регионов Беларуси и России, стартовавший с легкой подачи белорусского лидера и в 2014 году взятый под патронат верхними палатами парламентов двух стран, быстро стал масштабной площадкой для заключения крупных контрактов и принятия стратегических решений.

Все видно в цифрах. Товарооборот между странами к 2024 году достиг рекордной отметки - 57,6 млрд долларов - с весомым ростом даже за год, не говоря уже о десятилетии.

"Сегодня, вопреки внешнему давлению, Беларусь и Россия уверенно идут вперед, развивают союзную интеграцию, укрепляют гуманитарные связи. Форум регионов - один из самых успешных и результативных проектов Союзного государства. Он стал уникальной диалоговой площадкой, приобрел свой особенный, неповторимый стиль и продолжает прирастать смелыми, амбициозными инициативами", - отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

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Форум не получил постоянной прописки, старт дала белорусская столица, а после этого его поочередно принимали разные города России и Беларуси. Среди них Уфа, Москва, Питер, Сочи, Гродно, Гомель, Минск и другие. И к 2024 году уже стало понятно. Форму "тесно" в одной локации площадки размещались одновременно в трех городах - Витебске, Полоцке, Новополоцке.

Как менялись темы Форума из года в год - показатель какой была союзная экономика и какие вопросы больше всего волновали Беларусь и Россию в данный период истории.

Минск, 2014 год. Первый Форум. Его главный акцент - эффективное развитие агропромышленных комплексов двух стран. Ставка на обеспечение продовольственной безопасности Союзного государства. Итогами двух дней переговоров стала выработка важнейших решений в сфере АПК.

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"Реализуются проекты и в сфере экономики, и в сфере культуры, науки, искусства, технологий, оборонного сектора. Мы видим успешные проекты по взаимодействию наших регионов с российскими. Каждый регион находит какие-то точки соприкосновения по продуктам, товарам, услугам, научным, технологическим проектам, образовательным проектам. И такой подход показал свою высокую эффективность, он применяется дальше", - сказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.

Если начинали с агропромышленного комплекса, то дальше была промышленная политика. Заключены два десятка соглашений, есть понятие, что для углубления промышленной кооперации нужны единые подходы и правила.

Третий Форум еще через год акцент сделал уже на согласованную социально-экономическую политику. Далее были инновационные подходы в разных сферах.

Историческая динамика контрактов и соглашений как зеркало доверия и глубины сотрудничества. Так 10-й юбилейный Форум в Уфе назвали рекордным. Около 60 регионов России и все области Беларуси, более 4,5 тыс. человек приняли участие в работе. Трехдневная, крайне насыщенная деловая и культурная программа. И в 2024 году в Витебске рекорды удалось побить. Подписано 250 контрактов на сумму свыше 1 млрд рублей.

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"Именно сотрудничество на региональном уровне является фундаментом белорусско-российских отношений. Без него не было бы коннекта ни в политических, ни экономических, ни военных, ни в каких связях. Так, санкционное давление Запада после 2022 года подстегнуло двухстороннее сотрудничество во всех сферах. Особое внимание уделено развитию промышленного партнерства в области импортозамещения. Торговли, логистики и, конечно же, безопасности. Синхронизируется законодательство двух стран, что способствует ускорению всех процессов и, в первую очередь, интеграционных", - подчеркнул член Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Мелешкин.

Основные проекты - сборочное производство, совместные предприятия, взаимные поставки, включая технику, углубленная кооперация в ключевых направлениях. Форум стимулирует реиндустриализацию, воссоздает производство в авиа- и станкостроении, атомной отрасли и многие другие направления.

За 11 лет Форум регионов эволюционировал от решения точечных торговых задач к созданию единого инновационного пространства. Его главные итоги - восстановление советских промышленных цепочек и выход на новые рынки, снижение зависимости от западных технологий через кооперацию в микроэлектронике и фармацевтике, к примеру, формирование инновационной культуры Союзного государства.

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"Беларусь и Россия являются наиболее успешным интеграционным проектом, в принципе, в мире. И Минск, и Москва выработали те механизмы, которые позволяют объединять народы, объединять экономическую инфраструктуру, производственную, научную, технологическую, оборонную, объединять это все в единую систему, ориентированную на защиту суверенных интересов двух государств", - заявил Алексей Авдонин.

В 2024 году Форум сделал инновационный поворот и ставку на будущие тренды, которые принесут дивиденды двум странам. Ключевые проекты, технологический суверенитет и речь в частности о создании белорусско-российских брендов, цифровизации производств, кадровой интеграции.

Сотрудничество напрямую между регионами называют мышцами Союзного государства. Их тонус обеспечивает благосостояние народов. И не только, как говорится, экономикой единой. В 2019 году, к примеру, на площадках говорили о едином культурном и гуманитарном пространстве. Народная дипломатия связывает крепче любых контрактов.

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В 2025-м Форум прошел в Нижнем Новгороде. Ключевая тема особенная, ведь без сохранения исторической памяти, без мирного неба над головой, немыслимы успехи в экономике. Форум посвящен молодежной политике, наследию Великой Победы. И это не исключает широкую деловую программу, выставки, коммерческие переговоры. И только на пленарное заседание заявлено более семи сотен участников.

"Тематика Форума - это молодежь Белоруссии и России, наследники Великой Победы, будущее Союзного государства. В этих коротких словосочетаниях заключен весь основной смысл проводимого мероприятия. С одной стороны, это совершенствование взаимодействия между регионами России и Беларуси, а с другой стороны, подготовка того кадрового потенциала, которому предстоит эти мероприятия реализовывать в жизни. И не только в ближайшие 5-10 лет, но и в ближайшую четверть века", - сказал заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Хоменко.