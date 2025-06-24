Как проект "Евразийский электробус" стал шагом к технологическому суверенитету ЕАЭС

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Машина, которая стала своего рода символом евразийской интеграции. Пассажирская техника, родину которой выдает знак белорусского холдинга. Но руку к ней приложили не только отечественные машиностроители. Впрочем, так и было задумано, создать технологичный продукт под общим евразийским брендом. Так и появился пилотный проект "Евразийский электробус".

Создать первую евразийскую машину - идея Беларуси. Три года назад, в разгар экономической войны, стало ясно, что простой торговли недостаточно для укрепления Союза, в который то и дело прилетают стрелы санкций. Пришло время теснее объединять усилия своих наук и промышленников, чтобы не остаться на обочине развития.

Другой вопрос - хватит ли евразийской "пятерке" собственных ресурсов, чтобы обеспечить технологический суверенитет. Союз дал зеленый свет проектам, которые помогают развитию промышленности, обеспечивают экономическую независимость, создают технологическое будущее.

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"Внедрение электротранспорта, расширение его использования в настоящее время является трендом во всем мире, в том числе в странах ЕАЭС. В рамках ЕАЭС может быть расширено присутствие, скажем, предприятий, а то и создание новых производств для того, чтобы комплектовать электробусы. Вот эта идея как раз была выдвинута для того, чтобы расширить компетенции производителей в странах ЕАЭС", - отметил заместитель гендиректора по инновацинному развитию ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" Олег Быцко.

Белкоммунмаш становится главной сборочной площадкой. В партнеры зовут коллег по интеграции. Продукт объявят евразийским, если трудятся над ним как минимум три страны евразийской "пятерки". Главная задача - создавать свое на замену импорту, предлагая друг другу то, чем сильна каждая из стран интеграции. Научная школа, компетенции, производственный опыт. Национальные экономики Союза должны работать на евразийский конвейер.

"Возможно, расширение, скажем, поставщиков за счет участия других стран ЕС в этом проекте. Недавно была командировка наших специалистов в Казахстан на два предприятия, которые потенциально смогут стать поставщиками оборудования для сборки этого электробуса. Российско-белорусская локализация составляет порядка 85 % в данном электробусе", - рассказал Олег Быцко.

Сердце электробуса станет евразийским. Калининград готовится к громкой премьере. На подходе гигафабрика по производству батарей для электрокаров. Проект "Росатома" станет крупнейшим профильным заводом в России. Его потенциал - зарядить порядка 50 тыс. единиц транспорта ежегодно. Губернатор региона, будучи недавно в Минске, заявил, что Беларусь тоже в деле.

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Евразийский электробус наращивает мускулы. В том смысле, что локализация, по сути, производство силами Союза, нарастает. И такие проекты поддерживают. Три участника интеграции, нужная продукция, большинство отраслей промышленности. Путь к получению финансов не слишком тернист. Для двух проектов (оба с участием белорусских компаний) одобрение получено. Но желающих сотни.

"На рассмотрении находится порядка 11 проектных предложений. По трем у нас уже высокая степень готовности. Тоже во всех проектах принимает участие Республика Беларусь. Кроме пилотного механизма действует карта индустриализации, где размещена информация по всем проектам, там порядка 270 интересных проектных предложений", - сказала министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Баргесян.

Главная цель - не просто успешно запустить проект, обеспечив интеграционный эффект, но и понять, как еще поддержать промышленников стран "пятерки", чтобы инвестиции сработали на благо всей евразийской экономики. Это важный шаг для всего Союза. Прежде отсутствие такой поддержки было тормозом развития евразийской интеграции. Время показало, что сильный союз - это союз не просто торговый, а экономический, где правит бал кооперация, а не только сотрудничество по принципу "купи-продай". Но для этого Евразийский союз прошел непростой путь длиною в 10 лет. Оборачиваясь назад, те, кто стояли у истоков, говорят, что все это точно было не зря.

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"Возьмем хотя бы показатель взаимной торговли, он за 10 лет практически удвоился, тем самым стимулируя экономический рост. Что очевидно сегодня? Благодаря формированию Евразийского экономического союза нам удалось снять огромное количество барьеров, препятствий для хозяйствующих субъектов. Мы облегчили жизнь для бизнеса", - подчеркнул председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (2016-2020 гг.), зампредседателя правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян.

Чтобы жить и работать на принципах четырех свобод - свободного перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы - пять государств подписали договор о Евразийском экономическом союзе. ЕАЭС - это Беларусь и Россия, Казахстан, Кыргызстан и Армения. Фактически, единый рынок в 185 млн человек. Интерес к интеграции нарастает. Статус наблюдателей получили Молдова, Узбекистан, Иран и Куба. Для них это возможность вести более тесный диалог с новыми партнерами, присматриваться к евразийскому пространству с конкретными экономическими замыслами. Многие страны стремятся к соглашениям о зоне свободной торговли с Евразийским союзом.

"О результатах говорят цифры. ВВП за 2024 год вырос на 4 % по ЕАЭС. Выросла взаимная торговля до 100 млрд долларов. В сфере продовольственной безопасности наблюдается высокий уровень самообеспеченности всех государств-членов и в целом по Союзу это более 94 %. Финансовые платежи, расчеты осуществляются в национальных валютах. И тоже этот процент достаточно высокий - более 90 % по странам ЕАЭС", - заявила замминистра экономики Беларуси Алеся Абраменко.

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И это все то, за что ратует Беларусь. Убирать барьеры, выстраивая сотрудничество на основе равноправных отношений и взаимной выгоды. Сильные суверенные государства равно сильный союз. Это формула успеха любой интеграции. Евразийская проверена временем. Несмотря на перманентные геополитические ветра, с общего евразийского пути не свернет никто.

Важное достижение союза - страны "пятерки" договорились делегировать часть национальных полномочий на наднациональный уровень. Проще говоря, решать важные, а порой весьма острые вопросы сообща. Не в угоду личной выгоде каждого, а на благо всей интеграции. Это нелегкое решение, подчеркивают эксперты.

"Мы хотели бы призвать все страны избегать изъятий, больше открывать рынок для взаимных поставок. Это действительно будет развивать не только национальные компетенции. Но мы должны перейти от национального протекционизма к союзному. Нам надо совместно, и Президент об этом очень часто говорит, путем кооперации, научного сотрудничества, технологического сотрудничества, развивать союзные компетенции в рамках Евразийского союза, защищать свой рынок от третьих стран", - отметил министр конкуренции и антимонопольного регулирования ЕЭК Максим Ермолович.

Что важно, интеграция открыла странам "пятерки" доступ на большой евразийский рынок. В условиях острой глобальной конкуренции на товарных рынках это стало важным подспорьем развития и роста национальных экономик. В итоге выигрывают и субъекты хозяйствования, и малый и средний бизнес, которому непросто пробиться на зарубежные полки в одиночку. Евразийское пространство становится главным потребителем продукции многих отечественных производителей.