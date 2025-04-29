Картун: У IT-отрасли есть все шансы снова стать основным драйвером роста экономики

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Рост экономики за первый квартал 2025 года оказался выше прогноза - ВВП увеличился на 3,1 % при прогнозе 2,7%.

Первый замминистра экономики Беларуси Андрей Картун рассказал в "Актуальном интервью", какие отрасли стали главными двигателями такого успеха.

Основной фактор, который повлиял на опережающий рост - строительство. Промышленность в том числе демонстрирует стабильный темп роста. Также сфера IT вышла на новый уровень, ее темп роста составляет 106 %, соответственно стал увеличиваться вклад этой отрасли в экономику.

"За прошлый год у нас прирост IT- специалистов составил 1,5 тыс. Я думаю, что у IT-отрасли есть все шансы стать основным драйвером роста экономики, как несколько лет назад", - отметил Андрей Картун.