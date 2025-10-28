Министр культуры Беларуси о "Золотом шлягере": Не представляю, как такого фестиваля может не быть

"Золотой шлягер" отмечает 30-летие. Международный фестиваль в Могилеве стартовал насыщенной программой: от шансона до классики, джаза, сольных концертов белорусских звезд и гостей из России, Грузии, Италии.

Торжественное открытие музыкального праздника стало ярким событием. С открытием творческого форума гостей, участников и организаторов поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Илья Ефимов, солист группы "Лесоповал":

"Шлягер - это же не песня, которую сочинили и решили назвать шлягером. Шлягер - это та песня, которую народ впустил себе в душу. Будьте счастливы, здоровы, слушайте хорошие душевные песни!"

"Золотой шлягер" - это, можно сказать, самый яркий фестиваль, потому что с него начиналась моя творческая карьера, и именно здесь я получила свой первый глобальный приз - первое место, - поделилась заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева. - Нам нужно возрождать все лучшее, что у нас есть".

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:

"Ехал с таким теплым, позитивным чувством ностальгии - хорошим таким, который душу греет. Эти песни - это неотъемлемая часть нашей жизни, и я не представляю, как такого фестиваля может не быть".