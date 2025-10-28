28 октября внимание экспертов было приковано к диалогу о мире, проблемах миграции и конкретным действиям для решения этих проблем - Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Надежная площадка для конструктивного диалога

Как сохранить мир, когда историю норовят переписать, а карты перекроить? И как говорить, когда не все готовы слушать? Рецепт возвращения безопасности в наш общий евразийский дом сегодня писали в Минске. В нынешних геополитических обстоятельствах усадить за один стол представителей Запада, Востока, Юга - задача непростая.

Но Минск, как опытный шеф, создает атмосферу, где можно говорить откровенно. Здесь не спорят - здесь слушают и обсуждают без давления и предвзятости. Пробуют на вкус концепции, основанные на взаимном уважении и доверии.

Стефано Бонилаури, директор издательства Anteo Edizioni (Италия):

"Наше присутствие здесь, на этом форуме, также является символом диалога между Европой и Евразией. Мы хотим засвидетельствовать это для достижения взаимопонимания в то время, как наши правительственные элиты пытаются заблокировать это общение".

"Стамбул для нас - это первый аэропорт, где встречаются Запад и Восток. Когда вы летите на Запад, перед вами Европа, которая рушится во всех формах общества. Ценности, экономика, политика, как вы знаете. А с другой стороны, на Востоке у нас есть мир, который с нетерпением ждет общего, сплоченного и мирного будущего, которое так прекрасно. И так мы видим, что страны растут, мы видим, что возможна альтернатива западному коллапсу. И это так прекрасно, потому что это яркий свет для многих людей. Очень важно, чтобы европейцы знали, что у них может быть другая точка зрения", - поделился мнением Лоренцо Мария Пачини, доцент итальянского университета Unidolomiti в Беллуно.

За плечами участников конференции первая рабочая сессия на тему поиска равновесия в сфере безопасности в Евразии: содействие диалогу, сдерживание гонки вооружений и управление военными рисками.

Юрий Шувалов, начальник отдела информации и связей с общественностью секретариата ОДКБ:

"Это та проблема, с которой столкнулся мир в этот переходный период. Действительно колоссальные деньги тратятся на вооружение. Хотелось бы сделать все, чтобы остановить это, но каким образом удастся об этом договориться, трудно сказать. Понятно, что рано или поздно мир придет к этому пониманию. Мир придет к тому, что самоуничтожение - это не вариант. И то оружие, которое сейчас уже накоплено в арсеналах ведущих стран, способно неоднократно уничтожить нашу планету".

Беларусь не является источником нелегальной миграции для ЕС и не может им быть по определению. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси во время мероприятия на полях конференции по теме миграции. Максим Рыженков подчеркнул: "среди нелегальных мигрантов, которых ловят на границе с ЕС, граждан Беларуси нет". Участники конференции отмечали важность и необходимость диалога.

Франклин Рамирес Араке, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венесуэлы в Беларуси:

"Эта конференция, безусловно, очень важна для нас. Беларусь сегодня является центром, где страны пытаются найти решения и обсуждают глобальные вопросы в международном контексте. Мир - это самое важное. Беседа, диалог между странами, между людьми, между политиками".

В перерывах между рабочими сессиями и тематическими мероприятиями на полях конференции проходили неформальные беседы, обмен визитками и дипломатические дегустации. Говорят, именно в кулуарах рождаются самые креативные идеи. А еще новые проекты и, возможно, формы взаимного сотрудничества.

Милан Ленчеш, председатель белорусского общества в Словакии:

"Все регионы уникальны. Кто-то спокоен, кто-то нет. Но дело в том, что общее, что объединяет целые регионы, - это переговоры. Всем нужно больше просто разговаривать, а не покупать оружие, потому что оружие создает войны. Так что всем необходимо просто сесть и поговорить".

