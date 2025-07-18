Климова: В Беларуси уровень самообеспечения молоком достигает 283 %

В Беларуси переработкой молока занимается 32 крупных молокоперерабатывающих предприятия, имеющих производственные площадки и филиалы по переработке молока и по производству различной молочной продукции. Об этом сообщила в "Актуальном интервью" замначальника главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Мария Климова.

Она отметила, что молочная отрасль Республики Беларусь развивается динамично. В стране прирастает производство молока - за первое полугодие уже есть плюс 4 %. К слову, если обратить внимание на динамику развития других стран, и особенно стран-экспортеров, то у них наблюдаются абсолютно другие цифры.

Факт Например, США приросли за пять месяцев только на 0,5 %, Евросоюз вообще снизил на 1 % производство молока, а Аргентина и Австралия - на 2 %.

"Если вновь возвратиться к странам и их уровню самообеспечения молоком и молочной продукцией, то в Республике Беларусь этот показатель достигает 283 %. В странах ЕС, например, 117 %, в Прибалтике - 130 %, в государствах Восточной Европы - 102 %. В Южной Европе (в Испании, Италии, Греции, Португалии) уровень самообеспечения не дотягивает даже до 80 %", - привела цифры эксперт.