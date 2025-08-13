Ночной кошмар Украины: Вашингтон может поставить Киев перед условием капитуляции

В Киеве опасаются, что президент США Дональд Трамп навяжет Украине условия урегулирования конфликта по итогам переговоров с Владимиром Путиным на Аляске, сообщает Politico.

Опрошенные газетой эксперты мрачно оценивают перспективы Киева. Соглашение о мирном урегулировании может оказаться настолько плохим для Украины, что оно может подорвать социальные, экономические и политические основы страны, что фактически приведет к краху государства.

При этом источники издания даже не скрывают, что по итогам переговоров Киев будет вынужден пойти на территориальные уступки.