Ночной кошмар Украины: Вашингтон может поставить Киев перед условием капитуляции
Автор:Редакция news.by
В Киеве опасаются, что президент США Дональд Трамп навяжет Украине условия урегулирования конфликта по итогам переговоров с Владимиром Путиным на Аляске, сообщает Politico.
Опрошенные газетой эксперты мрачно оценивают перспективы Киева. Соглашение о мирном урегулировании может оказаться настолько плохим для Украины, что оно может подорвать социальные, экономические и политические основы страны, что фактически приведет к краху государства.
При этом источники издания даже не скрывают, что по итогам переговоров Киев будет вынужден пойти на территориальные уступки.
Фото РИА Новости