В Литве участились случаи работорговли, сообщает генпрокуратура страны

По сообщению генпрокуратуры Литвы, в стране участились случаи работорговли. В основном работать заставляют иностранцев.

В данный момент ведутся 22 дела: 13 по статье о торговле людьми, еще несколько о торговле людьми для принудительного труда. Помимо этого, три дела связаны с продажей детей.

Всего на скамье подсудимых могут оказаться 75 лиц, а количество потерпевших - более 100 человек.

