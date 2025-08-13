3.72 BYN
В Литве участились случаи работорговли, сообщает генпрокуратура страны
Автор:Редакция news.by
По сообщению генпрокуратуры Литвы, в стране участились случаи работорговли. В основном работать заставляют иностранцев.
В данный момент ведутся 22 дела: 13 по статье о торговле людьми, еще несколько о торговле людьми для принудительного труда. Помимо этого, три дела связаны с продажей детей.
Всего на скамье подсудимых могут оказаться 75 лиц, а количество потерпевших - более 100 человек.