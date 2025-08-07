3.69 BYN
Минский полумарафон - 2025: как идет подготовка к масштабному спортивному событию
Яркое событие осени - Минский полумарафон - 2025 - соберет тысячи участников из разных стран. Сейчас идет активная подготовка к событию. Спортсмены и любители проводят интенсивные тренировки. Среди участников традиционно и сотрудники Белтерадиокомпании.
Выходим на финишную прямую в подготовке к Минскому полумарафону. Именной номер получила я. Меня ждет дистанция длиной 21 километр. Надеюсь, магия чисел и усердные тренировки помогут достойно справиться с поставленной задачей.
Минский полумарафон - десятый по счету - пройдет 7 сентября. Этот день точно один из любимых для каждого любителя бега. Здесь едины все: любители и профессионалы. Дистанции можно выбрать: 5, 10 и 21 километр.
Дмитрий Демидик, зампредседателя Белорусской федерации легкой атлетики:
"Минский полумарафон стал таким уже за последнее время брендом, самым массовым беговым событием в стране, даже не беговым, а, наверное, спортивным событием в стране. Его любят люди, его ждут. Целый год они готовятся к нему. Наверное, такие мероприятия придают людям стимул бегать и заниматься спортом".
В числе марафонцев и мои коллеги, сотрудники Белтерадиокомпании. У каждого из участников свои цели. Кто-то хочет проверить себя и преодолеть выбранную дистанцию, а кто-то намерен побить свой собственный рекорд.
Николай Кабанцов, заведующий экономическим отделом главной дирекции продаж и маркетинга Белтелерадиокомпании:
"Много людей, которые пробегали 5 км, в этом году уже 10 и 21. То есть увеличится темп, люди заинтересованы, заряжены, готовы бегать. Тренировки с большим удовольствием люди ждут, когда уже пойдем после работы. Приятная атмосфера в лесу".
Участники - не профессиональные спортсмены, но в каждом живет любовь к здоровому образу жизни.
Сергей Алисейчик, заведующий отделом планирования рекламы на телевидении и радио Белтелерадиокомпании:
"Погода отличная. С коллегами целый день сидишь в офисе, вот выйти сейчас в лес, такая отличная природа, атмосфера, воздух свежайший. Напитываешься энергией, что хочется завтра с утра прийти на работу с удовольствием, хоть и пятница".
Дистанция полумарафона пролегает по главным улицам Минска, чтобы можно было и пробежаться, и с достопримечательностями ознакомиться. Например, у Дворца Независимости, площади Победы, Большого театра и других знаковых локаций.
Дмитрий Демидик, зампредседателя Белорусской федерации легкой атлетики:
"В этом году мы сделали полностью социальную еще одну дистанцию, это 3 километра, где будут участвовать студенты, школьники, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями. Т.е. для них этот забег полностью бесплатный, им необходимо только зарегистрироваться, прийти и пробежать свою дистанцию".
Стать частью Минского полумарафона может каждый. Это не только спортивное событие, но и возможность ознакомиться с Минском, а также провести день в компании единомышленников.