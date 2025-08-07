Минский полумарафон - 2025: как идет подготовка к масштабному спортивному событию

Яркое событие осени - Минский полумарафон - 2025 - соберет тысячи участников из разных стран. Сейчас идет активная подготовка к событию. Спортсмены и любители проводят интенсивные тренировки. Среди участников традиционно и сотрудники Белтерадиокомпании.

Выходим на финишную прямую в подготовке к Минскому полумарафону. Именной номер получила я. Меня ждет дистанция длиной 21 километр. Надеюсь, магия чисел и усердные тренировки помогут достойно справиться с поставленной задачей.

Минский полумарафон news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc296bc6-f4dd-4f8e-8366-aa8a44b8160a/conversions/a0c956f5-a134-4d50-aba7-95739cd9b4b8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc296bc6-f4dd-4f8e-8366-aa8a44b8160a/conversions/a0c956f5-a134-4d50-aba7-95739cd9b4b8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc296bc6-f4dd-4f8e-8366-aa8a44b8160a/conversions/a0c956f5-a134-4d50-aba7-95739cd9b4b8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc296bc6-f4dd-4f8e-8366-aa8a44b8160a/conversions/a0c956f5-a134-4d50-aba7-95739cd9b4b8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Минский полумарафон - десятый по счету - пройдет 7 сентября. Этот день точно один из любимых для каждого любителя бега. Здесь едины все: любители и профессионалы. Дистанции можно выбрать: 5, 10 и 21 километр.

Дмитрий Демидик, зампредседателя Белорусской федерации легкой атлетики:

"Минский полумарафон стал таким уже за последнее время брендом, самым массовым беговым событием в стране, даже не беговым, а, наверное, спортивным событием в стране. Его любят люди, его ждут. Целый год они готовятся к нему. Наверное, такие мероприятия придают людям стимул бегать и заниматься спортом".

В числе марафонцев и мои коллеги, сотрудники Белтерадиокомпании. У каждого из участников свои цели. Кто-то хочет проверить себя и преодолеть выбранную дистанцию, а кто-то намерен побить свой собственный рекорд.

Николай Кабанцов, заведующий экономическим отделом главной дирекции продаж и маркетинга Белтелерадиокомпании:

"Много людей, которые пробегали 5 км, в этом году уже 10 и 21. То есть увеличится темп, люди заинтересованы, заряжены, готовы бегать. Тренировки с большим удовольствием люди ждут, когда уже пойдем после работы. Приятная атмосфера в лесу".

Подготовка к Минскому полумарафону news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e0d9b1d-7b85-4acf-8ce7-9329c465c41a/conversions/9c9458a6-fdfd-42a9-89b6-0bc9f89600fa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e0d9b1d-7b85-4acf-8ce7-9329c465c41a/conversions/9c9458a6-fdfd-42a9-89b6-0bc9f89600fa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e0d9b1d-7b85-4acf-8ce7-9329c465c41a/conversions/9c9458a6-fdfd-42a9-89b6-0bc9f89600fa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e0d9b1d-7b85-4acf-8ce7-9329c465c41a/conversions/9c9458a6-fdfd-42a9-89b6-0bc9f89600fa-xl-___webp_1920.webp 1920w

Участники - не профессиональные спортсмены, но в каждом живет любовь к здоровому образу жизни.

Сергей Алисейчик, заведующий отделом планирования рекламы на телевидении и радио Белтелерадиокомпании:

"Погода отличная. С коллегами целый день сидишь в офисе, вот выйти сейчас в лес, такая отличная природа, атмосфера, воздух свежайший. Напитываешься энергией, что хочется завтра с утра прийти на работу с удовольствием, хоть и пятница".

Дистанция полумарафона пролегает по главным улицам Минска, чтобы можно было и пробежаться, и с достопримечательностями ознакомиться. Например, у Дворца Независимости, площади Победы, Большого театра и других знаковых локаций.

Дмитрий Демидик, зампредседателя Белорусской федерации легкой атлетики news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bfb5de39-2c44-4c1d-a1fd-076e26973c94/conversions/bfabadf2-dac5-4800-8569-c6f5e8bb24a0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bfb5de39-2c44-4c1d-a1fd-076e26973c94/conversions/bfabadf2-dac5-4800-8569-c6f5e8bb24a0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bfb5de39-2c44-4c1d-a1fd-076e26973c94/conversions/bfabadf2-dac5-4800-8569-c6f5e8bb24a0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bfb5de39-2c44-4c1d-a1fd-076e26973c94/conversions/bfabadf2-dac5-4800-8569-c6f5e8bb24a0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дмитрий Демидик, зампредседателя Белорусской федерации легкой атлетики:

"В этом году мы сделали полностью социальную еще одну дистанцию, это 3 километра, где будут участвовать студенты, школьники, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями. Т.е. для них этот забег полностью бесплатный, им необходимо только зарегистрироваться, прийти и пробежать свою дистанцию".