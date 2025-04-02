Обмен технологиями и инновациями - как развивается промышленная кооперации Беларуси и России

В Союзном государстве условия сотрудничества становятся все более комфортными и выгодными для обеих стран. Примеров успешного взаимодействия на уровне производителей немало. В южном регионе Беларуси в этом направлении эффективно работают резиденты свободной экономической зоны "Гомель-Ратон" - замещают импортные товары и компоненты отечественными, снижают зависимость от импорта, создают собственные передовые технологии.

Гомельское предприятие "МИРТЕК-инжиниринг" на рынке более 12 лет. Резидент свободной экономической зоны "Гомель-Ратон" разрабатывает и производит умные счетчики учета энергоресурсов. Это самые настоящие мини-компьютеры, предельно точно ведущие учет и передающие данные на расстоянии.

Юлия Полевикова, слесарь-сборщик предприятия по разработке и производству счетчиков:

"У меня счетчик электрической энергии, он трехфазный, собираем его в основание. У нас работа кропотливая. Надо будет полностью поставить все элементы, чтобы они встали в свои пазы. Надо очень аккуратно это делать".

Уровень оснащенности производства соответствует самым высоким мировым стандартам: современные линии поверхностного монтажа, паяльные роботы, станки лазерной гравировки, 3D-принтеры, поверочные установки. Отечественный производитель внедряет инновационные разработки. В рамках Союзного государства Беларусь и Россия имеют серьезные успехи в области промышленной кооперации.

Никита Шебалков, гендиректор компании по выпуску счетчиков учета энергоресурсов:

"Сотрудничество с Россией выстроено в плане обмена опытом, обмена техническими, коммерческими, программными решениями. Есть свое конструкторское бюро, также есть бюро в нашей компании в России, они тесно сотрудничают. Мы две страны, которые самостоятельны, в первую очередь, ни от кого в принципе можем не зависеть - на это у нас есть силы".

Ежегодно на экспорт идет около 500 тыс. изделий. В покупателях Казахстан, Армения, та же Россия. Реализация на внутреннем рынке тоже растет во многом благодаря активизации политики импортозамещения и обеспечению технологического суверенитета стран Союзного государства.

Санкционное давление подталкивает активизировать политику импортозамещения. Преимущества сотрудничества на перспективу высоко оценивает и еще одно гомельское предприятие, которое выпускает изделия медназначения.

Компания работает с Россией комплексно в нескольких направлениях - в сфере энергетики, медицины, высоких технологий. Есть совместные проекты с научными центрами, реализуются образовательные инициативы.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04085af3-fce5-4438-9837-e2dbf9811158/conversions/1b4efce8-85b4-4dde-955f-c97fc86807fd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04085af3-fce5-4438-9837-e2dbf9811158/conversions/1b4efce8-85b4-4dde-955f-c97fc86807fd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04085af3-fce5-4438-9837-e2dbf9811158/conversions/1b4efce8-85b4-4dde-955f-c97fc86807fd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04085af3-fce5-4438-9837-e2dbf9811158/conversions/1b4efce8-85b4-4dde-955f-c97fc86807fd-xl-___webp_1920.webp 1920w

В активе компании более 150 запатентованных изобретений

Предприятие больше известно как производитель укупорочной продукции. Однако несколько лет назад были освоены более сложные технологии в медицинской сфере. Расширить продуктовый портфель инновационных позиций позволил новый комплекс общей площадью 12 тыс. кв. м. По масштабу и уровню технологичности производство уникальное не только для нашей страны, но и в целом для рынка ЕАЭС.

Артур Прохоренко, замгендиректора компании "Алкопак":

"Мы можем работать на российском сырье, для нас это достижение и стабильность, независимость в производстве. На текущий момент 80 % импортозамещено, есть узкие позиции, по которым мы работаем с крупными производителями - такими как "Сибур", "Лукойл", они имеют свои инновационные базы для RnD-разработок (даже на базе Сколково) и они разрабатывают новые марки специально под нас".

Борис Матюшко, главный инженер компании "Алкопак":

"Россия - надежный партнер и поставщик новых прорывных технологий. Мы используем российское оборудование водоподготовки в производстве медицинских изделий, оно имеет высокую надежность, в связи с этим мы можем держать международные стандарты качества".

Две трети объемов продаж идет на российский рынок

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b762399e-6c18-4022-81d1-38184ca753d7/conversions/c2b927b6-2db6-458e-9011-f68ffd13a8a0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b762399e-6c18-4022-81d1-38184ca753d7/conversions/c2b927b6-2db6-458e-9011-f68ffd13a8a0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b762399e-6c18-4022-81d1-38184ca753d7/conversions/c2b927b6-2db6-458e-9011-f68ffd13a8a0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b762399e-6c18-4022-81d1-38184ca753d7/conversions/c2b927b6-2db6-458e-9011-f68ffd13a8a0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Резидент СЭЗ "Гомель-Ратон" освоил выпуск около десяти видов инновационной продукции для фармацевтической отрасли. Расширяет присутствие на новых для себя рынках, укрепляет позиции на завоеванных.

Станислав Рычагов, замгендиректора компании "Алкопак":

"Более 15 стран мира. Мы поставляем в страны ЕАЭС, пытаемся заходить на ближневосточный рынок, достаточно открыты для переговоров, поэтому на данном рынке очень легко общаться с партнерами. Поэтому мы потихонечку постоянно растем".