Пархамович рассказал, станет ли квартира доступнее для белорусов через 10 лет

"Доступность жилья - это очень актуальный вопрос. Именно поэтому правительство уже проделало определенную работу. Уже сейчас приоритеты по жилищному строительству немного смещаются. Гораздо более серьезная роль отводится строительству арендного жилья, мы продолжаем развивать это направление, что отражено в стратегии развития", - рассказал глава ведомства.

Министр отметил, что недостаточно обращали внимания на реновацию. "К сожалению, жилищный фонд не вечный, он стареет и утрачивает свои свойства по комфортности, поэтому необходимо обращать на это серьезное внимание. Строя новое и забывая про старое, - это отрицательная тенденция. Мы скоро начнем терять в абсолютных цифрах свой жилищный фонд, - обратил внимание он. - Поэтому нужно не только строить новое жилье, но еще и приводить в порядок то, которое уже, к сожалению, не отвечает всем тем требованиям, на которые рассчитывают граждане. Поэтому отдельным направлением на будущее десятилетие для нас является реновация. Безусловно, это и повышение доступности, и увеличение обеспеченности квадратными метрами".

Руслан Пархамович:

"Конечно, сегодня у нас неплохой показатель, но я думаю, что он должен быть гораздо больше. Если 30 квадратных метров для нас сейчас это хорошая норма, то 40-45 квадратных метров на человека - это тот оптимальный объем жилища, который должен быть для комфортного проживания".

Отвечая на вопрос, сколько будет цена квадратного метра, например, через 10 лет, выгодно ли инвестировать в квартиру, Руслан Пархамович сказал, что каких-то значительных перекосов в стоимости жилья не будет. По его словам, есть непреложный принцип: цена квадратного метра жилья, построенного с использованием господдержки, не должна превышать размер среднемесячной зарплаты. "Мы от этого принципа не отступаем. И я думаю, что и в 2035 году он будет, безусловно, соблюден. Это базовый принцип, который, безусловно, нужно будет соблюдать. Все остальное продиктует рынок. Учитывая то, что мы планируем заниматься и существующим жильем, и продолжать, не сокращая темпы, строить новое жилье, я думаю, что каких-то значительных перекосов в стоимости жилья не будет. Я говорю о средней стоимости квадратных метров по стране".