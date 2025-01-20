"Первый молочный" начал в промышленных объемах выпускать сыр Camembert

В Беларуси продолжается реализация масштабной программы "Один район - один проект". Так, по итогам 2024 года только в Минской области добавилось 16 новых производств на более чем 170 млн рублей. Это и свыше 400 дополнительных рабочих мест.

Инициатива движется вперед! И вот сегодня холдинг "Первый молочный" презентовал еще один проект - производство сыра Camembert в Вилейке. Символично, что открытие нового цеха совпало с Всемирным днем любителей сыра, который отмечают 20 января.

О том, как "Один район - один проект" влияет на развитие региональной экономики. Алексей Кондратенко побывал на производстве и продегустировал продукцию.

Дегустация получилась отличной! Если субъективно, то от себя, как сыромана, скажу, что Camembert мягкий, красивый, а главное - вкусный! Ну, а объективно говоря - такую продукцию в промышленных объемах в нашей стране выпускают впервые.

Гости презентации, среди которых глава Администрации Президента Дмитрий Крутой и губернатор Минской области Александр Турчин, смогли оценить масштабы производства. В день здесь выпускают три тонны сыра. Молоко - местное. Технология - особенная: вилейские сыровары прошли специальное обучение.

Анастасия Селюн, начальник Вилейского производственного участка ОАО "Минский молочный завод № 1":

"Для того чтобы произвести этот сыр, потребуется от 10 до 14 дней. У нас отработана французская технология, но технологии будут развиваться, отрабатывать различные композиции плесневых запасочных культур. В дальнейшем планируется производство сыра бри".

После дегустации, которую помог провести опытный шеф-повар, стало понятно: наш Camembert на уровне мировых производителей. К слову, таким типом сыра занимаются всего не более 10 стран.

Тамара Чичиро, гендиректор ОАО "Минский молочный завод № 1":

"Это уникальный сыр. Он является и экспортно ориентированным, и импортозамещающим. Я уверена, что наши потребители по достоинству оценят этот продукт. С введением нового цеха у нас добавилось 44 рабочих места. Молодых специалистов мы обучаем в наших учебных заведениях, технологов, мастеров".

У инициативы "Один район - один проект", которую поддерживает глава государства, весомые позиции в экономике страны. Сегодня в Беларуси около 200 таких проектов. Несколько новых реализуют и в этом году, что значительно усилит промышленный потенциал регионов. Новые производства - это дополнительные рабочие места, достойная зарплата и как бонус - развитие социальной сферы.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"Достойно и солидно. Повара, которые уже с сыром познакомились, начали работать, уверяют, что в режиме слепой дегустации он не уступает ни российским, ни французским аналогам. Вилейка - это производство в 10 млн долларов в эквиваленте, почти 50 новых рабочих мест, абсолютно уникальные специалисты, хорошая зарплата: 2,5-3 тыс. рублей. Это даже по меркам столицы и наших областных центров неплохо. Поэтому большая конкуренция".

Глава Администрации Президента Беларуси пообещал, что будут решены вопросы с жильем. "С помощью нашего молочного холдинга будет восстановлено общежитие, обеспечена закрепляемость специалистов. По комплексу полученных эффектов этот проект не просто успешный, он суперуспешный", - считает он.