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Развитие большого евразийского партнерства обсудят на форуме в Санкт-Петербурге
Особое внимание вопросам развития большого евразийского партнерства будет уделено в рамках международного экономического форума в Санкт-Петербурге.
Трансформация мировой экономической архитектуры в условиях геополитической турбулентности требует принципиально новых подходов к торгово-экономическому взаимодействию.
Большое евразийское партнерство рассматривается как важнейшая платформа для укрепления интеграционных связей, расширения торговых потоков и запуска совместных проектов в стратегически значимых отраслях.