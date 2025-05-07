Развитие большого евразийского партнерства обсудят на форуме в Санкт-Петербурге

Особое внимание вопросам развития большого евразийского партнерства будет уделено в рамках международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

Трансформация мировой экономической архитектуры в условиях геополитической турбулентности требует принципиально новых подходов к торгово-экономическому взаимодействию.

Большое евразийское партнерство рассматривается как важнейшая платформа для укрепления интеграционных связей, расширения торговых потоков и запуска совместных проектов в стратегически значимых отраслях.