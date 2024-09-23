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Старт авиастроительной отрасли Беларуси даст серийное производство самолета "Освей"

Старт белорусской авиастроительной отрасли даст серийное производство самолета "Освей". Это эффективный и окупаемый проект, заявляют в Госвоенпроме. Его реализация предусматривает два этапа. Первый - выполнение опытно-конструкторской работы, а второй - организация на территории 558-го авиаремонтного завода в Барановичах самого производства.

Ставим задачу к 2026 году выйти на изготовление уже двух опытных образцов. И эту задачу мы должны выполнить. Совместно с нашими российскими партнерами мы детально отработали рынок Российской Федерации. Сформирован конкретный базовый портфель заказов на данное изделие. И конечно же, потом мы будем рассматривать рынки третьих стран. Данный самолет будет многоцелевой, он не будет просто пассажирский на 19 мест. Он может быть очень легко модернизирован и приведен в грузопассажирское состояние. Также может использоваться для Вооруженных сил и для других целей.
Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси

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