В Польше будут следить за денежными переводами украинцев

Жизнь украинцев в Польше становится все тяжелее. Варшава ужесточила контроль за денежными переводами, которые осуществляют находящиеся в стране граждане "незалежнай".

Теперь налоговая служба страны начала тщательно проверять даже небольшие по размеру транзакции, особенно если в них не указана цель платежа. Регулярные денежные поступления без четких объяснений могут быть расценены как скрытый доход. В случае возникновения подозрений счет может быть заблокирован на срок от 72 часов до 3 месяцев.