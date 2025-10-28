3.70 BYN
В Польше будут следить за денежными переводами украинцев
Автор:Редакция news.by
Жизнь украинцев в Польше становится все тяжелее. Варшава ужесточила контроль за денежными переводами, которые осуществляют находящиеся в стране граждане "незалежнай".
Теперь налоговая служба страны начала тщательно проверять даже небольшие по размеру транзакции, особенно если в них не указана цель платежа. Регулярные денежные поступления без четких объяснений могут быть расценены как скрытый доход. В случае возникновения подозрений счет может быть заблокирован на срок от 72 часов до 3 месяцев.
Эти меры вводятся на фоне изменений в польском законодательстве, касающихся поддержки украинских граждан. Новый закон предусматривает отмену ряда льгот для тех, кто не трудоустроен на территории Польши.