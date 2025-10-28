Сборная Ирака прибыла в Минск для участия в международном турнире по гандболу

Международный турнир по гандболу примет столичная "Чижовка-Арена" с 31 октября по 2 ноября. За звание лучшей команды будут сражаться сборные Беларуси, России и Ирака. Накануне гостей тепло встречали в Национальном аэропорту Минск.

Сборная Ирака не входит в число лидеров азиатского гандбола, но это достаточно крепкая команда. На двух последних чемпионатах Азии она выходила из группы в основной раунд и финишировала в первой восьмерке.

Ахмед Рияд Талиб, глава Федерации гандбола Ирака:

"Команда Беларуси очень сильная. Главный тренер сборной также сильный специалист. Поэтому в играх против Беларуси и России мы хотим набраться опыта".

Среди почетных гостей и Александр Тучкин, легендарный советский гандболист, двукратный олимпийский чемпион.

"Весной мы встречались с Владимиром Николаевичем, и он спросил, есть ли у меня желание поездить по Беларуси, пообщаться с детьми, что-то показать, что-то рассказать. Как я мог отказать Владимиру Николаевичу? Тем более, это моя родная Беларусь, здесь я вырос", поделился Александр Тучкин.

Юрий Шевцов, главный тренер мужской сборной Беларуси по гандболу:

"К сожалению, сборная Ирана не смогла приехать - у них возникли финансовые трудности в последний момент, хотя изначально они планировали участвовать".

31 октября международный турнир возьмет свой старт. Центральным противостоянием станет игра сборных Беларуси и России. Она пройдет 2 ноября, начало в 14:30.