Две бронзовые медали завоевали белорусы на ЧМ по пожарно-спасательному спорту

Две бронзовые медали открыли копилку белорусов на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту. 14 мужских и 6 женских команд продолжают сражаться за титул чемпионов мира в столице Саудовской Аравии.

Накануне участники сборных проходили индивидуальные испытания подъемом по штурмовке. Бронзовыми призерами стали белорусы Никита Уколов, действующий рекордсмен мира в этом виде упражнений, и капитан женской сборной Полина Кушнеренко.

Финалы состоялись вечером после официального открытия, белорусские спортсмены разделили дорожки с российскими соперниками.

"Я очень рада этому результату, это мой первый финал на чемпионате мира среди женщин. Бронза - это достойный результат, который я показала в этом сезоне", - поделилась Полина Кушнеренко.