3.70 BYN
2.93 BYN
3.41 BYN
Две бронзовые медали завоевали белорусы на ЧМ по пожарно-спасательному спорту
Две бронзовые медали открыли копилку белорусов на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту. 14 мужских и 6 женских команд продолжают сражаться за титул чемпионов мира в столице Саудовской Аравии.
Накануне участники сборных проходили индивидуальные испытания подъемом по штурмовке. Бронзовыми призерами стали белорусы Никита Уколов, действующий рекордсмен мира в этом виде упражнений, и капитан женской сборной Полина Кушнеренко.
Финалы состоялись вечером после официального открытия, белорусские спортсмены разделили дорожки с российскими соперниками.
"Я очень рада этому результату, это мой первый финал на чемпионате мира среди женщин. Бронза - это достойный результат, который я показала в этом сезоне", - поделилась Полина Кушнеренко.
29 октября состоится второй день испытаний. Спортсмены будут соревноваться в личном состязании - преодоление 100-метровой полосы с препятствиями.