В Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка "ИННОПРОМ"

7 июля в Екатеринбурге в 15-й раз открылась международная промышленная выставка "ИННОПРОМ".

Отдельными экспозициями представлены Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан. Страна-партнер этого года - Арабские Эмираты. У нашей страны такой статус был в 2023-м.

Расскажем, какие новинки привезли белорусские компании? И куда "ИННОПРОМ" переедет в конце сентября?

"ИННОПРОМ" - это крупнейшая международная промышленная выставка, главная торговая и экспортная площадка России. 80 % посетителей - это профессиональные покупатели, руководители предприятий и бизнесмены, которые приезжают сюда за новыми технологиями и новой продукцией.

В выставке Беларусь участвует с 2012 года. В этот раз промышленный потенциал страны представлен отдельной экспозицией. Из новинок - умные холодильники и стиральные машины. Ими можно управлять дистанционно. Необходимая программа задается через Wi-Fi.

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Дмитрий Харитончик, гендиректор ЗАО "Атлант":

"Мы пока начинаем с Wi-Fi. Дальше будем двигаться в этом направлении по внедрению интеллекта искусственного в нашу технику. Сейчас мы изучаем самые новые разработки в этой сфере. Анализируем, что предлагается другими производителями для того, чтобы оценить, что необходимо нашим покупателям будет в первую очередь, на чем нам необходимо концентрироваться".

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Большой интерес у посетителей вызвала новая модель лифта "Шмель". Но в отличие от жужжащего насекомого разработчики обещают плавный ход и тишину в кабине, а также мягкую подсветку и климат-контроль.

Вадим Евстратов, начальник бюро рекламы ОАО "Могилевлифтмаш":

"Продукция нашего холдинга "Могилевлифтмаш" - в основном это, конечно, лифты пассажирские, грузовые, больничные. Грузоподъемность от 100 кг до 6 т 300 кг. Пользуются, конечно, огромным спросом в Российской Федерации. Мы являемся одним из крупнейших поставщиков на этом рынке именно по лифтовому оборудованию. Т.е. практически любой город Российской Федерации более-менее крупный, от Калининграда до Владивостока, пользуется нашей продукцией".

Кроме того, на "ИННОПРОМ" белорусы привезли медицинское оборудование, микросхемы, планшеты нового поколения, линейку рабочих и цифровых ноутбуков.

Также 7 июля была озвучена очень важная новость. Этой осенью международная промышленная выставка "ИННОПРОМ" впервые пройдет в Минске. Для Беларуси это будет своего рода премьера. Такое решение было принято в 2023 году, когда наша страна выступала страной-партнером на "ИННОПРОМе" в Екатеринбурге. Основной площадкой станет новый выставочный центр "БелЭкспа", который соответствует всем мировым стандартам. Как отметили эксперты лучшей площадкой для выездного "ИННОПРОМа" просто нет.

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Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

"Заявки есть от многих регионов Российской Федерации. Будут представлены стенды корпораций, предприятий и регионов. Есть региональные предложения со стороны других стран. Пока они верстаются, но я могу сказать, что они есть и будет большая экспозиция. Мы ждем гостей на деловую программу, где будут рассматриваться различные вопросы нашего взаимодействия как двустороннего, так и многостороннего. Поэтому мы ждем гостей из десятков стран мира".