Вабищев рассказал о главных рисках для белорусских предприятий на новых и старых рынках

Какой рынок самый сложный сегодня и с какими рисками сталкиваются белорусские предприятия, в программе "Актуальное интервью" поинтересовались у начальника Департамента правового обеспечения и цифровых технологи БелТПП Виталия Вабищева.

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"Все зависит от того, о каких вопросах мы говорим. Например, самый большой объем дебиторской задолженности у нас с Российской Федерацией. Можем сказать, что он самый сложный? Нет, потому что он самый объемный. Соответственно, чем больше рынок, чем больше хозяйственных связей, тем больше и проблем, - пояснил специалист. - Сегодня наша задача - это дальняя дуга, это Африка, это Латинская Америка. У нас очень тесные связи с Пакистаном. Поэтому, конечно, рынки неизвестные, партнеров надо искать, соответственно финансовые инструменты всегда надо прорабатывать".

По статистике, мы видим, что эти рынки интересны предприятиям, отметил он. "Экспорт - наша сакральная тема, мы должны на эти рынки выходить, а БелТПП в свою очередь ищет инструменты, как предприятиям помочь", - подчеркнул Виталий Вабищев.

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Отвечая на вопрос, признаются ли проблемы с платежами форс-мажором, начальник Департамента правового обеспечения и цифровых технологи БелТПП отметил, что в этом есть определенная сложность, потому что форс-мажор - это юридический инструмент. В бытовом понимании, если застряли в пробке, не прозвенел будильник, это называют форс-мажором. "Когда мы касаемся юридических материй, а во внешнеэкономической деятельности международное право регулирует все вопросы, однозначно сказать, что любая проблема с платежом - это форс-мажор, конечно же, мы не можем", - считает он.