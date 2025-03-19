Эксперт: В нынешней ситуации миротворческий контингент невозможно представить в Украине

Можно ли без миротворцев установить мир в Украине, рассказал директор центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко на "Первом информационном".

По словам гостя эфира телеканала, без миротворцев сохранить установленный в будущем мир в Украине будет возможно. "Миротворческий контингент вводится исключительно по одобрению Совета Безопасности ООН. Нынешний состав Совета Безопасности ООН не позволяет утвердить миротворческую миссию на Украине", - отметил он.

Никита Беленченко:

Поэтому мы видим попытки Франции в сотрудничестве с Великобританией, с Германией, с Италией разработать какую-то коалицию стран, которая будет посылать миротворческий контингент в Украину. Украина запрашивает 100 тыс. человек, но коалиция готова предоставить максимум 35 тыс.

"Но вопрос, как эти войска будут расценены в Украине. Они будут расценены исключительно как войска, которые поддерживают украинский режим и выступают на стороне Украины и не заинтересованы в мирном разрешении, - считает Никита Беленченко. - Поэтому в нынешней ситуации миротворческий контингент невозможно представить на территории Украины".

Как отметил директор центра международных исследований, общество Евросоюза и военные оттуда просто не захотят погибать за незнакомую им страну.