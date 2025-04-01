Губернатор Пензенской области побывал во Дворце Независимости

Сотрудничать и делать одно дело, которое нужно для народов Беларуси и России. 1 апреля у Александра Лукашенко состоялся обстоятельный разговор с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко.

Символично, делегация приехала накануне праздника Дня единения народов Беларуси и России. Состав солидный. Это представители власти и бизнеса. На протяжении недели будут работать в нашей стране. Впервые в Беларуси пройдут Дни Пензенской области.

Мероприятия запланированы в Минске, Бресте и Могилеве. Губернатор региона Олег Мельниченко дал личные рекомендации, что обязательно посетить и попробовать.

Как обстоят дела в плане сотрудничества с тем или иным российским регионом, оценить достаточно просто. Показатель - бывал ли глава региона во Дворце Независимости. Губернатор Пензенской области как раз из пула зачастивших. По работе не только в Минске, но и в регионах.

Делегация приехала накануне нашего общего праздника - Дня единения народов Беларуси и России. Переговоры Президента с любым из глав регионов - это всегда повод для рефлексии: что сделано, а что еще предстоит. Говорим о планах, опираясь на историческое прошлое. Череда праздничных дат обязывает.

У вас очень обширные программы. Это правильно, потому что мы находимся в преддверии больших праздников. Это не только Пасха, светлый праздник, которому мы всегда были рады и в советские времена, и в нынешнее. Но и самый главный наш праздник - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. 2 апреля также немаловажный день - День единения белорусов и россиян. Вы будете участвовать в мероприятиях, связанных с этой датой. Но особенно хочу подчеркнуть дату 80-летия Победы. Для нас она очень важна не только в плане нынешних событий. Мы с вами как историки понимаем, что через определенный промежуток времени события, к сожалению, повторяются. Но для нас очень важно, чтобы наши дети и внуки помнили эту дату. И на этих великих датах, событиях мы воспитываем новое поколение. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

В 2024 году взаимная торговля с Пензенской областью превысила 150 млн. долларов. Начало этого отмечено хорошей динамикой. Увеличился экспорт продуктов и компонентов для промышленности.

На территории Пензенской области широкая дилерская сеть белорусских предприятий. Там все наши бренды от МАЗов до продукции "Амкодора". Хорошо знают и легкую промышленность, продукты питания. С маркетингом у них там вообще все отлично.

Магазины с белорусскими товарами продаются в сети "Щедрый бацька".

Хочу вас заверить в том, что все, что мы обещали жителям Пензенской области, мы обязательно исполним. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

В частности, глава государства отметил перспективы сотрудничества в сфере машиностроения и лифтового хозяйства.

"Никуда не деться. И у нас, и у вас лифты старые, надо менять. И это по всему бывшему Союзу. Поэтому спрос очень большой, нам надо развивать это направление", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, белорусская сторона заинтересована в поставках российским партнерам пассажирской техники.

"Будем наращивать эти объемы, если у вас будет необходимость. Это и троллейбусы, и трамваи. И притом на различных видах топлива", - заметил глава государства.

Уважаемый Александр Григорьевич, разрешите вас от имени жителей Пензенской области искренне поздравить с победой на президентских выборах, с вступлением в должность. И хочется отметить, что огромное доверие, которое вы получили от белорусского народа, является залогом того успешного развития республики, которое будет в будущем, и, безусловно, того пути, который под вашим руководством пройден Республикой Беларусь. Олег Мельниченко, губернатор Пензенской области (Россия)

Очень плотное сотрудничество с автомобильным заводом. В 2024 году область закупила почти сотню машинокомплектов для троллейбусов. Есть интерес к большегрузам. Сегодня подписано соглашение на поставку новой партии техники в Пензу.

Пензенская область - регион промышленный и сельскохозяйственный. Хотят работать вместе с нами и по кооперации, и передаче технологий. Занимают первое место в России и Европе по производству индейки.

Кормление птиц, технологии - здесь тоже есть где развернуться. В области три сахарных завода, прошлый год был рекордно-урожайным. Нужно еще больше профильной техники. Делают выбор в пользу белорусской.

В Беларуси проходят Дни Пензенской области. В Минске задействованы две площадки - у Минской ратуши и во Дворце Республики. Личные рекомендации от губернатора: что посмотреть и попробовать.

Закрепили договоренности переговорами в правительстве. Еще раз прошлись по ключевым направлениям и определили, где нужно еще усилить взаимодействие.