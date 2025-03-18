Первая в мире ж/д станция, напечатанная на 3D-принтере, появится в Японии

Японская компания West Japan Railway (JR West) начинает строительство первой в мире железнодорожной станции, созданной с использованием 3D-печати, сообщает CNN.

Расположенная в префектуре Вакаяма, в 100 км от Осаки, станция Хацусима станет примером того, как инновации могут модернизировать инфраструктуру, особенно в условиях сокращения рабочей силы в Японии.

Дизайн станции с минималистичным стилем и элементами, напоминающими дольки мандаринов, отражает местную культуру - регион известен своими апельсиновыми рощами. Структурные элементы, будут изготовлены на 3D-принтере заранее, а затем, как планируется, собраны на месте всего за шесть часов. Начало сборки запланировано на 25 марта.

В проекте примет участие компания Serendix, которая известна тем, что занимается 3D-печатью футуристических домов.

JR West также подчеркивает экологический аспект и возможность использования устойчивых материалов, что может стать моделью для будущих проектов не только в Японии, но и за ее пределами. "Поскольку Япония сталкивается с проблемой сокращения и старения рабочей силы, внедрение инновационных технологий, таких как 3D-печать, будет способствовать модернизации планирования железнодорожной инфраструктуры", - говорится в заявлении JR West.