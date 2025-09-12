3.64 BYN
Праздники в октябре в Беларуси
Название второго месяца осени происходит от латинского "octo" (что значит "восемь"), поскольку в древнеримском календаре он был по счету именно восьмым, а не десятым. А на Руси его прозвали "грязником" за частые дожди, которые превращали дороги в сплошную грязь.
Месяц богат на культурные и профессиональные события, какие конкретно праздники ждут белорусов в октябре 2025 года, читайте в нашем календаре.
1 октября
Международный день пожилых людей
Установленный Генассамблеей ООН в 1990 году, этот день посвящен уважению к старшему поколению и их вкладу в общество. В Беларуси его стали отмечать с 1992 года. В этот день проходят концерты, благотворительные ярмарки, а волонтеры делают визиты домой и в специализированные учреждения, где проживают пожилые люди.
5 октября
День учителя
Учителя и преподаватели - те, кто формирует будущее нации. В Беларуси День учителя всегда празднуют в первое воскресенье октября, а в 2025 году он выпал на 5-е число. Профессиональная дата для педагогов была утверждена указом Президента Республики Беларусь под № 157 от 26 марта 1998 года "О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь". В преддверии праздника всегда организуются торжественные собрания, награждения и открытые уроки.
6 октября
День архивиста
Ежегодно в Республике Беларусь 6 октября отмечают профессиональный праздник работники архивов. Дату для праздника выбрали символичную - в 1863 году распахнул свои двери первый госархив на территории Беларуси - Витебский центральный архив древних актовых книг.
Уже после обретения страной независимости 6 октября 1994 года Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "О национальном архивном фонде и архивах в Республике Беларусь". Все это и предопределило появление праздника.
12 октября
День работников культуры
Ежегодно во второе воскресенье октября (в 2025 году это 12 октября) отмечают профессиональный праздник те, кто сохраняет и развивает национальное наследие, - артисты, писатели, художники, музыканты и другие представители сферы культуры.
Профессиональная дата появилась в 1997 году. Как правило, в этот день по всей Беларуси проходят фестивали, выставки и концерты. За 24 часа можно с головой погрузиться в искусство, потому что большинство мероприятий будут бесплатными.
14 октября
День стандартизации
До 2000 года в стране не существовало такого праздника. Работники научно-технической общественности отмечали профессиональный праздник, приуроченный ко Всемирному дню стандартизации. В 2000 году он был введен и стал назваться Днем стандартизации.
День матери
В 1996 году в Беларуси выбрали празднование этого дня именно 14 числа неспроста. В этот день отмечают и православный праздник - Покров Пресвятой Богородицы, которая стала символом самых светлых чувств и безмерной любви к детям. День матери - своеобразная дань глубокого уважения к женщине-матери.
15 октября
День работников фармацевтической и микробиологической промышленности
Этот праздник, учрежденный в 1999 году, посвящен специалистам, которые разрабатывают лекарства и вакцины, тем самым заботясь о здоровье нации. Благодаря фармацевтической отрасли в Республике Беларусь зарегистрировано уже более 4 тыс. лекарственных средств. Традиционно перед праздником или день в день проводятся семинары, конференции и награждения лучших сотрудников сферы.
20 октября
Международный день повара
В Беларуси в этот день чествуют всех кулинаров (от рестораторов до поваров в столовых и кафе), благодарят и награждают лучших работников, кто своим трудом сохраняет кулинарные традиции и создает вкусные шедевры. Праздник отмечается в более чем 70 странах, включая и Беларусь.
21 октября
День отца
День отца - праздник молодой, так как появился он в 2022 году. Тогда 9 июня белорусский лидер внес изменения в указ № 157 от 26 марта 1998 года "О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь".
Так, у белорусов появилась возможность проводить родительскую неделю (14 октября в Беларуси отмечается День матери). Обычно в эту семидневку проводятся мероприятия, посвященные укреплению и поддержке института семьи.
25 октября
День маркетолога
В Беларуси профессиональный праздник специалистов по рекламе, маркетингу и брендингу официально не закреплен в государственном календаре, но практика празднования поддерживается активно и давно, особенно в бизнес-кругах, агентствах, вузах, которые выпускают специалистов-маркетологов. Таким образом в стране подчеркивают роль данных сотрудников в продвижении белорусских брендов и стимулировании экономики.
26 октября
День автомобилиста и дорожника
Последнее воскресенье октября - праздник водителей, механиков и строителей дорог. В этот день обычно проводятся различные мероприятия (например, автопробеги, выставки ретро-автомобилей).
Сам праздник был известен еще со времен СССР. В независимой Беларуси указом Президента от 20 октября 1995 года был учрежден День автомобилиста, а дополнен праздник был уже указом главы государства от 26 марта 1998 года. Именно с того времени правильное название - День автомобилиста и дорожника.
29 октября
Всемирный день борьбы с инсультом
Всемирная организация здравоохранения в 2004 году объявила инсульт эпидемией, а еще через два года (в 2006 году) была учреждена официальная дата Всемирного дня борьбы с инсультом. Праздник создан с целью повышения осведомленности о профилактике, симптомах и лечении инсульта, который является одной из ведущих причин смертности и инвалидности.