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Часто ли граждане стран ЕАЭС выбирают для обучения БГУКИ, рассказала ректор вуза
Как часто можно увидеть студентов БГУКИ, например, в Казахстане, Кыргызстане и Армении, а также часто ли их граждане приезжают в Беларусь для получения образования. На эти вопросы в "Актуальном интервью" ответила ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств Наталья Карчевская.
"Наибольшее количество обучающихся представляют граждане Российской Федерации. Если говорить об академических обменах, то они чаще всего происходят между вузами России и Беларуси", - отметила представитель вуза.
Сейчас в БГУКИ обучаются студенты из Санкт-Петербургского государственного института культуры, Московского государственного института культуры, Гжельского государственного университета.
"Достаточно активные контакты университет поддерживает с Казахстаном. В определенных областях у вуза налажен академический обмен, и ребята из Казахстана приезжали к нам, а белорусские студенты ездили в Казахстан. С Кыргызстаном и Арменией, учитывая отдаленность и другие факторы, дела обстоят немного сложнее. Но мы никогда не закрываемся", - сказала Наталья Карчевская.
Она также напомнила, что существует система грантов для обучения, по которым любой представитель Кыргызстана, Армении или любой другой страны может обучаться как в БГУКИ, так и в любом другом белорусском вузе за счет грантовых программ.