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Часто ли граждане стран ЕАЭС выбирают для обучения БГУКИ, рассказала ректор вуза

Часто ли граждане стран ЕАЭС выбирают для обучения БГУКИ, рассказала ректор вуза

Как часто можно увидеть студентов БГУКИ, например, в Казахстане, Кыргызстане и Армении, а также часто ли их граждане приезжают в Беларусь для получения образования. На эти вопросы в "Актуальном интервью" ответила ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств Наталья Карчевская.

"Наибольшее количество обучающихся представляют граждане Российской Федерации. Если говорить об академических обменах, то они чаще всего происходят между вузами России и Беларуси", - отметила представитель вуза.

Сейчас в БГУКИ обучаются студенты из Санкт-Петербургского государственного института культуры, Московского государственного института культуры, Гжельского государственного университета.

"Достаточно активные контакты университет поддерживает с Казахстаном. В определенных областях у вуза налажен академический обмен, и ребята из Казахстана приезжали к нам, а белорусские студенты ездили в Казахстан. С Кыргызстаном и Арменией, учитывая отдаленность и другие факторы, дела обстоят немного сложнее. Но мы никогда не закрываемся", - сказала Наталья Карчевская.

Она также напомнила, что существует система грантов для обучения, по которым любой представитель Кыргызстана, Армении или любой другой страны может обучаться как в БГУКИ, так и в любом другом белорусском вузе за счет грантовых программ.

ЕАЭСАктуальное интервьювузыНаталья Карчевская