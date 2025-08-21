Трамп в Truth Social поделился двумя неожиданными фотографиями

Американский лидер Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social фотографии переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске и снимок встречи первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева с Ричардом Никсоном в Москве в 1959 году, когда тот еще был в должности вице-президента, информирует РИА Новости.

Трамп не привел никаких комментариев к фотографиям. На обоих изображениях американские политики запечатлены со схожими жестами: их указательные пальцы направлены прямо на собеседников.

Потом фотографии появились и на странице Белого дома в социальной сети Х.

Фотография Хрущева и Никсона была сделана 24 июля 1959 года во время его визита в Советский Союз на открытие американской выставки "Промышленная продукция США". Диалоги между политиками вошли в историю как "Кухонные дебаты", поскольку частично проходили рядом с моделью американской кухни.

Путин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.