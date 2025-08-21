Часть крыла отломалась у самолета, выполнявшего рейс в США

Часть крыла самолета Boeing 737, который принадлежит авиакомпании Delta Airlines, отошла во время полета, сообщает РИА Новости со ссылкой на Newsweek.

"Рейс 1893, Boeing 737, следовал из международного аэропорта Орландо во Флориде в международный аэропорт Остин-Бергстром в Техасе, когда пассажиры заметили, что часть крыла отошла", - говорится в публикации.

На борту самолета находились 62 человека и 6 членов экипажа. Информации о пострадавших не поступало.