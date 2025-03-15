Четвертый день XXXII Минской международной книжной выставки-ярмарки посвящен Беларуси

"Несмотря на юный возраст, ребята уже многого добились в жизни, в спорте, в искусстве, в учебе, в общественной жизни. Я хочу в качестве напутствия сказать, чтобы вот этот энтузиазм они не растеряли. Каждый из них нужен стране, каждый из них находится под защитой государства. Мы сделаем все для того, чтобы обеспечить их гармоничное развитие, и мы уверены о том, что лучшие достижения у них впереди".