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Четвертый день XXXII Минской международной книжной выставки-ярмарки посвящен Беларуси
Форум литераторов и издателей, писателей и читателей стартовал с торжественной церемонии в честь Дня Конституции Республики Беларусь.
На сцене выставочного комплекса "БелЭкспо" лучшим юношам и девушкам из всех регионов страны были вручены паспорта. Молодые люди также получили в подарок альбом "Я - гражданин Беларуси" и экземпляр Конституции.
Владимир Караник, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
"Несмотря на юный возраст, ребята уже многого добились в жизни, в спорте, в искусстве, в учебе, в общественной жизни. Я хочу в качестве напутствия сказать, чтобы вот этот энтузиазм они не растеряли. Каждый из них нужен стране, каждый из них находится под защитой государства. Мы сделаем все для того, чтобы обеспечить их гармоничное развитие, и мы уверены о том, что лучшие достижения у них впереди".
Торжественную атмосферу сегодняшнего дня поддержало и подведение итогов 64-го национального конкурса "Искусство книги", на который было подано 10 тыс. заявок. На сцену вышли победители в десятках номинаций. Все они получили статуэтку "Золотой фолиант" и специальный диплом.
Гран-при конкурса у масштабного издания "Нацыянальны атлас Беларусі" (РУП "Белкартография").
Многие победители конкурса представили свои книги презентациями.
День Беларуси в рамках Минской книжной ярмарки стал площадкой для знакомства читателей с создателями национальной литературы самых разных жанров.
Книжная ярмарка - место живых встреч. В воскресенье, 16 марта, Минский международный книжный форум продолжит свою работу. Выставка будет посвящена Армении.