Для гостей "Славянского базара" из 71 страны установлен безвиз, БЖД назначен международный поезд

"Увага, гаворыць i паказвае Вiцебск!" Позывные "Славянского базара" услышим уже на этой неделе. Сейчас завершаются последние приготовления, монтаж, настройки.

Фестиваль традиционно объединит концерты, театральные постановки, выставки, кинопоказы и ярмарки народного творчества. Главная площадка - Летний амфитеатр, где состоится торжественная церемония открытия, а также масштабные концерты.

Кроме того, традиционно внимание приковано к международным конкурсам молодых исполнителей - взрослому и детскому. Так, на конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск" Беларусь представит Валерия Бернатович. А на детском - 13-летняя Амалия Сухан. В первый день конкурсанты исполнят песни из популярных мультфильмов.

Жюри детского конкурса возглавит заслуженный деятель искусств Беларуси Евгений Олейник. Во взрослом конкурсе от Беларуси в жюри будет Петр Елфимов, а возглавит жюри Таисия Повалий.





Напомним, народная артистка Ингушетии - обладательница первого Гран-при в истории форума. Также ежегодно на сцене фестиваля происходит вручение награды от Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию". Получить ее могут любые деятели культуры или искусства, творческие коллективы и организации, которые внесли свой вклад в укрепление международного культурного сотрудничества.



Имя, кому Президент вручит награду, держат в секрете. Традиционно на Площади Звезд откроют именной знак в виде василька. На нем - год получения награды и имя деятеля искусств.





В 2024 году премии был удостоен народный артист России Григорий Лепс.

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Для гостей фестиваля из 71 государства по 20 июля установлен безвизовый порядок въезда в Беларусь, временного пребывания и выезда из страны. Пропуском для безвизового пересечения границы для зарубежных граждан будет оригинальный или электронный билет на мероприятия фестиваля.

В свою очередь Белорусская железная дорога назначила поезд международных линий Витебск - Москва - Витебск. Он будет курсировать между двумя городами ежедневно с 7 по 15 июля, а его расписание составлено с учетом программы фестиваля.