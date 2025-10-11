Медали Франциска Скорины вручили артистам ансамбля "Хорошки"

В Минске вручили медали Франциска Скорины деятелям культуры. Для Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки" большие награды - особый предмет гордости.

У "Хорошек" уже есть 9 медалей Франциска Скорины, в 2025 году в общую копилку добавились еще две.

Кажется, ансамбль "Хорошки" уже покорил все профессиональные высоты. У коллектива уровень профессионализма более чем заслуженный.

Руслан Абдул, директор Белорусского академического хореографического ансамбля "Хорошки":

"Сегодняшние наши артистки Елена Богданова и Ольга Яковишена являются нашими опытными работниками. Дело в том, что у них уже на руках есть почетные грамоты. Сейчас пришла очередь медали".

Елена Богданова умеет находить время и для руководства, и для любимой сцены. Руководитель детской студии "Хорошек" сумела постичь искусство танца сама и научить академическому мастерству других. Наконец, заслуженная награда нашла свою героиню. Медаль Франциска Скорины как символ самоотверженного труда и многолетнего опыта.

Елена Богданова, артистка балета, руководитель детской студии Белорусского академического хореографического ансамбля "Хорошки":

"Вручают медаль за достижения, потому что считают, что ты ее достоин. За этим стоит огромное человеческое участие, поддержка коллектива, людей, которые приняли такое решение, за что я им очень благодарна".

На сцене они любимые артисты и персонажи, но вместе с тем и таланты народной величины. Цена медалей высока: постоянные командировки, репетиции - все это становится привычным делом. Они делят заслуги пополам не только с коллективом, но и теми, кто каждый вечер ждет дома. Эту реальность с Ольгой Яковишеной разделяет не один артист.

Ольга Яковишена, артистка балета Белорусского академического хореографического ансамбля "Хорошки":

"Для моих детей это тоже важно. Они терпят нас уставших, с опущенными крыльями. Мы парим на сцене, отдаем зрителю все, а потом возвращаемся домой вымотанными. Дети ждут нас, особенно когда мы надолго уезжаем в командировки, и вдохновляют".

Истории повторяются, преемственность в коллективе - добрая традиция. В 2012 году Андрей Макарук и Ирина Грушова получили свои первые большие награды. О том, как это было, вспоминают и теперь.

Андрей Макарук, заслуженный артист Беларуси, артист балета Белорусского академического хореографического ансамбля "Хорошки":

"В тот момент я был в командировке в Китае. Директор позвонил мне по скайпу и сказал, что вышел указ, меня утвердили, надо идти получать. Это было неожиданно и приятно, награда нашла меня даже в Китае".