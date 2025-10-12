В Беларуси октябрь признан месяцем образовательного туризма

Октябрь в Беларуси признан месяцем образовательного туризма. Школьников и студентов ждет насыщенная программа: мероприятия, новые проекты и информационные встречи, экскурсии и круглые столы. Все это призвано познакомить молодежь с богатым наследием страны.

Беларусь - это не только богатая история и уникальная природа, но и захватывающее путешествие в мир знаний. Школьники и студенты отправятся в познавательные поездки по самым знаковым местам: от Мирского и Несвижского замков до мемориальных комплексов "Хатынь" и "Курган Славы". Более 50 экскурсий ждут ребят в октябре. Активное участие в развитии этого направления принимают около 20 туристических информационных центров, которые постоянно расширяют свою сеть и предлагают новые увлекательные маршруты.

Елена Онуфрович, директор Республиканского центра экологии и краеведения:

"Подготовлены новые образовательные маршруты, которые включают два блока. Первый - республиканский: это большой маршрут по всей Беларуси, охватывающий самые значимые для каждого белоруса места, в том числе знаковые объекты в каждой области. Второй блок - региональные маршруты. В каждом регионе есть свои интересные направления, и в первую очередь ребята, живущие в своей области, должны познакомиться именно с этими региональными маршрутами".

Дарья Шибеко, консультант отдела департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:

"Путешествие по Беларуси - это непрерывный образовательный процесс. Часто бывает так, что люди, живя в одной области, крайне редко выбираются даже в соседний регион. Поэтому внутренний туризм открыл нашим гражданам глаза на красоты Беларуси".

Образовательный туризм набирает обороты, предлагая уникальные возможности не только для местных жителей, но и для иностранных студентов. Их знакомят с богатой историей Беларуси. Это не просто учеба, а погружение в культуру, религию, промышленность и активный отдых.