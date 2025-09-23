На сцене Кремлевского дворца прошел концерт-реквием "Каждый третий"

Донести правду до глубин души каждого зрителя - это лейтмотив уникального концерта-реквиема "Каждый третий". На языке творчества расскажут о тяготах и победах, через которые прошел советский народ, не меняя ценность на цену.

Концерт-реквием впервые белорусы показали в музее Победы на Поклонной горе в Москве в мае 2024 года, тогда проект получил резонансный отклик. Он дошел до каждого белоруса, а 23 сентября уникальная история оживает на сцене Государственного Кремлевского дворца.

Боль, страх, насилие и война, что забрала у семей отцов и обрекла простых мирных людей на самые жестокие истязания и мучительную, голодную смерть. Там погиб "каждый четвертый", писал Анатолий Вертинский в послевоенные 40-е, чье произведение и стало поэтической основой концерта-реквиема. Сегодня цифры говорят о каждом третьем и окончательный вердикт нацистскому зверству еще не вынесен.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Проект очень значимый и высокий в культурном смысле с точки зрения подготовки наших артистов, режиссера и так далее. Но еще более значимо, что эту тему мы несем всюду. Ведь каждый третий - это про нас. Нет ни одной белорусской семьи, куда горе Великой Отечественной войны не вошло бы. И то, что именно мы являемся проводниками и, наверное, такими ярыми борцами за историческую правду, это не случайность".

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси

Это была война не за территории или ресурсы, а чтобы лишить государственной самостоятельности, уничтожить белорусов как нацию и разрушить сотни городов и больше десятка тысяч сел. Об этом эмоционально показано в кадрах хроники и фотодокументах. Это страшная, моментами неприятная и заставляющая плакать, правда.

Во время проведения концерта-реквиема в гербовом и паркетном фойе также организована работа тематических выставок, которые для Беларуси уже стали знаковыми.

Ирина Акулович, гендиректор Белорусского телеграфного агентства:

"Я пообщалась с людьми возле нашей выставки, одна женщина сказала: "Так трогательно, что слезы текут". Возле выставки БелТА работает полевая почта, те, кто туда приходят, могут на солдатском треугольнике написать письмо своим близким, родным, поздравить с 80-летием Победы, написать все, что они считают нужным. Это такой мостик во времени, потому что это сила правды, Победы, семьи и любви. Это то, что спасало всегда бойцов во времена Великой Отечественной войны".

Ирина Акулович, гендиректор Белорусского телеграфного агентства

"Каждый третий" - это уникальный формат, когда благодаря языку творчества оживают портреты героев Советского Союза, карты уничтоженных деревень и концентрационных лагерей. Так проникновенно звучит то, что раньше разве что на страницах изданий можно было узнать. Через образы на сцене артисты стали проводниками между прошлым и будущем.

Владислава Артюковская, главный режиссер концерта-реквиема "Каждый третий" художественный руководитель Молодежного театра эстрады:

"Сегодня, сейчас и каждый год проводится расследование, наша прокуратура проводит расследование. И поэтому каждый концерт отличается уточненными данными. Действительно в нашем концерте звучат документальные сведения всего, что происходит сейчас. В результате расследования и каждый раз уточняются данные. Конечно, сама площадка предполагала, что мы усилим действия, так как будет больше людей. Я надеюсь, у нас все получилось".

Владислава Артюковская, главный режиссер концерта-реквиема "Каждый третий" художественный руководитель Молодежного театра эстрады