Чем грозит разлом плиты у берегов США
В США может произойти крупнейшее землетрясение из-за разлома в тектонической плите Хуан-де-Фука у северо-западного побережья Тихого океана. Об этом сообщило издание The New York Times (NYT), пишет газета "Известия".
Как отмечает NYT, в настоящее время самым опасным разломом на западе США считается Сан-Андреас в Калифорнии. "Среди тектонических рисков, с которыми сталкивается планета, угроза мегаземлетрясения в районе разлома Сан-Андреас в Калифорнии выглядит весьма пугающей, однако геологический разлом в зоне субдукции Каскадия дает специалистам еще больше поводов для беспокойства", - говорится в материале.
Ученые отметили, что новые разломы могут появиться из-за того, что на зажатую между двумя другими плитами Хуан-де-Фука оказывается сильное давление.
"Часто говорят, что когда Каскадия "рванет", это станет крупнейшей катастрофой в истории Северной Америки. Но что если Сан-Андреас задвигается одновременно? Это будет крупнейшей катастрофой в истории Северной Америки с другими масштабами", - отмечают ученые из Университета штата Орегон.
Фото Pixabay..com