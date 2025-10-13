Чем грозит разлом плиты у берегов США

Побережье океана news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16d34066-63b4-48c4-a90f-08a3851e0617/conversions/a54a00d1-8ea2-41f0-ad51-64a46602688a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16d34066-63b4-48c4-a90f-08a3851e0617/conversions/a54a00d1-8ea2-41f0-ad51-64a46602688a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16d34066-63b4-48c4-a90f-08a3851e0617/conversions/a54a00d1-8ea2-41f0-ad51-64a46602688a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16d34066-63b4-48c4-a90f-08a3851e0617/conversions/a54a00d1-8ea2-41f0-ad51-64a46602688a-xl-___webp_1920.webp 1920w

В США может произойти крупнейшее землетрясение из-за разлома в тектонической плите Хуан-де-Фука у северо-западного побережья Тихого океана. Об этом сообщило издание The New York Times (NYT), пишет газета "Известия".

Как отмечает NYT, в настоящее время самым опасным разломом на западе США считается Сан-Андреас в Калифорнии. "Среди тектонических рисков, с которыми сталкивается планета, угроза мегаземлетрясения в районе разлома Сан-Андреас в Калифорнии выглядит весьма пугающей, однако геологический разлом в зоне субдукции Каскадия дает специалистам еще больше поводов для беспокойства", - говорится в материале.

Ученые отметили, что новые разломы могут появиться из-за того, что на зажатую между двумя другими плитами Хуан-де-Фука оказывается сильное давление.

"Часто говорят, что когда Каскадия "рванет", это станет крупнейшей катастрофой в истории Северной Америки. Но что если Сан-Андреас задвигается одновременно? Это будет крупнейшей катастрофой в истории Северной Америки с другими масштабами", - отмечают ученые из Университета штата Орегон.