Кто не успел зайти в автобус, тот идет пешком - как дети добираются в Боровлянскую СШ № 4

Боровлянская средняя школа № 4, открывшаяся в сентябре 2025 года, самая большая в районе. И хотя она рассчитана на 1 тыс. учеников, пока заполнена на половину. К этому учебному заведению относятся дети, проживающие деревнях Курганы и Лесковка. Доехать до школы можно только на городском автобусе 349. Со стороны деревни Курганы он отправляется в 7:10, из Лесковки - в 7:55. Уроки начинаются в 8:20. Но в одно утро транспорт сломался. Детей подвозили родители других учеников.

Ольга Бобер, родитель:

"Мамочка одна пишет: "Егора в школе не будет, потому что не пришел автобус". Рейсовый - один-единственный. Обещали, что школьный автобус будет на подхвате, так теперь в этот школьный пускают только по спискам - тех, кто относится по прописке".

"Пешеходной зоны вдоль дороги от Лесковки до Курганов не существует, - рассказала староста деревни Курганы Татьяна Маркевич. - Последняя переписка с облисполкомом датируется буквально сентябрем - вновь прислали нам ответ о том, что ничего делаться не будет, потому что нет средств".

На подхвате 2 школьных автобуса. Они вмещают 60 человек. Маршруты и списки оговаривались заранее. Автобусы курсируют утром несколько раз и после уроков. Тех, ребят, кого в списке нет, при наличии свободных мест в школьный транспорт не пускают.

После уроков с остановки "Лесковка" автобус отправляется в 13:14. На него успевают те, у кого занятия заканчиваются в 12:50. После 6-го и 7-го урока добраться как? Непонятно. Следующий уже в 5 часов. Те, кто живет в тех же Курганах, идут пешком по обочине либо заказывают такси.

До Курганов добраться можно еще на автобусе, который едет от областной больницы до Жодино, но только если есть места и подумать об этом заранее. А так на своих двоих полтора километра, а что касается Лесковки - до ближайшей остановки общественного транспорта 2 км.

Татьяна Шауро, многодетная мама:

"Я многодетная мама, у меня четверо своих и один под опекой. Нас возил школьный автобус, потом написали, что школьный автобус отменяется в Курганы, нас будут возить только утром".

Марина Киселева, родитель:

"Ближайшая остановка городского транспорта - автобус 115 и маршрутки. Туда идти 25 минут при хорошей погоде. Просили продлить хотя бы маршрутку, они отказали, ссылаясь на то, что Лесковка не входит в перечень обслуживания городским транспортом".

Как добираться педагогам? Им же надо приехать заранее и подготовиться.

Ольга Нагорная, директор Боровлянской средней школы № 4:

"Приехать к нам в школу сложно. Повару к 6 утра надо быть, доехать до нашей школы не на чем".

Разворотное кольцо, как предлагали, возле школы не сделаешь - небезопасно. В объезд всей деревни - тоже не вариант. Так что делать? Вопрос на контроле Минского райисполкома. Там объясняют: механизм новый, вопросы были, есть и будут, но решаются. Не раз проводили собрания с родителями.

Ирина Тихонко, заместитель председателя Минского райисполкома:

"Сейчас прорабатывается вопрос дополнительных маршрутов, которые будут не такие большие и длинные, как тот же 349-й (от Малиновки до Уручья), а автобусы с более коротким маршрутом".