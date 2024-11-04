Поддержать белоруску Стасью в конкурсе "Наше поколение" можно, проголосовав на сайте

В Казани 16 ноября состоится гранд-финал Международного телевизионного конкурса детской авторской песни “Наше поколение”. Белтелерадиокомпания впервые участвует в новом формате вокального состязания. Голос нашей страны - 14-летняя Стасья Корсак. Сам же конкурс проводится во второй раз под эгидой БРИКС. 15 стран мира сошлись на одной сцене. За лучшие песни уже идет онлайн-голосование.

Как поддержать нашу Стасью?

Гранд-финал Международного телевизионного конкурса - уже завтра на "Беларусь 1" в 18:30

Конкурсанты из 15 стран мира обменялись культурными кодами не только на сцене

Поддержим нашу Стасью! - на сайте www.ourgeneration.tv уже идет онлайн-голосование

"Наше поколение" продолжает традиции саммита БРИКС, который меньше месяца назад прошел в Казани. Звучать в унисон принципам международного объединения. Быть солидарными и открытыми. Теперь слово - детям.

О том, что беспокоит, расскажут принципиально авторской музыкой.

Из стран участниц - "шестерка" в БРИКС. Это Россия, Бразилия, Индия, Китай, Эфиопия, Египет и партнеры. Беларусь официально подтвердила этот статус на этой неделе! Этот результат символично закрепим “Пудрой” от 14-летней Стасьи Корсак.

Стасья Корсак, представительница Беларуси на Международном телевизионном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение":

"Хочу поблагодарить продюсерский центр и Белтелерадиокомпанию за возможность выступать на таком конкурсе. Для меня это большая честь и колоссальная ответственность. И я делаю все возможное, чтобы представить свою страну достойно и занять хорошие позиции в рейтинге".

Белтелерадиокомпания - впервые в качестве партнера конкурса. Но уже давно для команды, что организует, проверенный союзник. На нас равняются и нас ставят в пример.

Стелла Хачанянц, генеральный продюсер Международного телевизионного конкурса детской авторской песни "Наше поколение":

"Мы друг друга слышим. Что касается проекта, конечно же, Беларусь - это опора. И мы ставим в пример делегацию, что вот посмотрите, в следующем году вам нужно также все подготовить, приехать с командой, все это освещать, все об этом рассказывать, поддерживать своего участника. Это некий пример для всех на сегодняшний день. Какой должен быть конкурс и как к нему нужно подготовиться, и что для этого нужно сделать".

Команда проекта открыла Африку! На международном конкурсе - сразу шесть дебютов. Слышал ли мир Кению, Нигерию, Мадагаскар? “Их поколение” теперь тоже имеет возможность быть равными с евразийским континентом и влюблять в себя истинным колоритом.

Константин Работов, музыкальный продюсер Международного телевизионного конкурса детской авторской песни "Наше поколение":

"Каждый приносит свой какой-то определенный колорит, и это очень классно. И у нас вообще нет никаких ограничений. Может участвовать любой. Но смотрите, в песне "Пудра" есть определенный очень добрый посыл про молодых людей, про то, что люди, как маяки. Это же очень классный мотив, и это есть в каждой песне, кстати".

"Наше поколение" встречается не только в кулуарах Академии тенниса. Неделя на обмен культурными кодами. Стать ближе и понятнее друг другу - даже при языковом барьере. Объединяться вопреки. У ребят получилось. Сегодня свои инициативы на будущее озвучили в казанском Кремле. Услышали “Движение первых”.

Марат Закиров, зампредседателя правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых":

"В год председательства России в БРИКС не просто так проводим этот конкурс в Казани. Буквально месяц назад прошло главное событие в международной политике для нашей страны - встреча руководителей стран под эгидой БРИКС. После этого состоялась встреча молодежи под эгидой БРИКС. Она тоже была очень представительной. И мы дополняем эту картину, но и не завершаем эту работу. Очень важно, что мы и дальше будем обсуждать большие проекты. И большой совместный проект «Наше поколение» станет такой коллаборацией, когда ребята со всего мира смогут поучаствовать в будущем культурного взаимодействия именно для детей со всего мира".

Меньше суток до гранд-финала. Свою самобытность конкурсанты покажут через объективы 18 камер. Сейчас идет технический тракт. Его оценивает профессиональное жюри в каждой стране-участнице. Это пять экспертов. Но их оценки не единственный вердикт на конкурсе.

Наше поколение считается с народной любовью. Мнение многомиллионной аудитории не будут смешивать с мнением профессионального жюри. На этом международном телевизионном конкурсе будет два победителя. Внести свою лепту можете и вы. Достаточно открыть официальный сайт конкурса, выбрать своих фаворитов и, конечно, поддержать Беларусь - нашу Стасью Корсак.