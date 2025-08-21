3.70 BYN
Школы и гимназии за лето преобразились и ждут учащихся
Создание комфортных и безопасных условий для занятий, обеспечение кадрами, оснащение учебных кабинетов современным оборудованием - обязательные критерии для подписания паспортов готовности школ к новому учебному году. Справиться должны были до 20 августа.
В этом учебном году на севере страны за парты сядут 113 тыс. детей. Школы и гимназии за лето преобразились. В классах новая мебель и оборудование. Для спортивных площадок закупили современные тренажеры.
Просторные кабинеты и благоустроенная территория средний школы № 1 городского поселка Бешенковичи в распоряжении 500 учеников. И как подтверждение, что все соответствует нормам - паспорт готовности.
Светлана Баранок, директор СШ № 1 г. п. Бешенковичи:
"Имеется волейбольная площадка, баскетбольная площадка, футбольное поле, площадка воркаут. Занимались ремонтом школьных помещений, конечно, готовили методические материалы, которые помогут войти в школу уже с новшествами".
Ячейки для хранения мобильных телефонов
И одно из самых обсуждаемых нововведений. С этого года белорусские школы станут территориями без мобильных телефонов и других гаджетов. Для их хранения на время занятий предусмотрены специальные ячейки.
Ольга Красакова, директор СШ № 2 г. п. Бешенковичи:
"У нас закуплены железные камеры. Ключик хранится на вахте, где постоянно находится специальный человек. Установлена видеокамера. Определен алгоритм действий, как это будет проходить, чтобы не было столпотворения детей".
К новому учебному году Бешенковичский район готов на 100 %. Времени не теряли, чтобы школьный звонок был в радость и детям, и учителям. Педагогический стаж Александра Петровского без малого 30 лет. Учит труду. Говорит, чтобы заинтересовать школьников, основательно подошли к оснащению мастерских.
Александр Петровский, учитель трудового обучения СШ № 2 г. п. Бешенковичи:
"Получили новое станочное оборудование, на котором дети уже работали, когда проходила Олимпиада, и выполняли различные механические операции, сверлили, точили на станках".
Молодые специалисты приступают к работе
Команду педагогов пополнили молодые специалисты. Многие после получения диплома вернулись на малую родину. Это их вклад в развитие регионов.
Антон Овчинников, учитель иностранных языков СШ № 2 г. п. Бешенковичи:
"Очень интересно познакомиться с ребятами, посмотреть, на каком они уровне, и, естественно, понять, что я могу им дать".
Дмитрий Хома, начальник главного управления по образованию Витебского облисполкома:
"В Витебской области их будет более 400. Уже многие приступили к исполнению своих обязанностей. Поэтому я думаю, что учреждения образования, руководство отделов образования сделало все возможное, чтобы они плодотворно смогли работать в наших педагогических коллективах".
Обновление Чашникской гимназии
В Чашникской гимназии большое обновление. Это один из объектов областных "Дожинок". Яркому современному фасаду соответствует и внутреннее наполнение. Уже совсем скоро и здесь будет все готово к новому учебному году.
Задача взрослых - сделать все, чтобы занятия в школах проходили комфортно и безопасно. Важный экзамен, который перед новым учебным годом сдает вся страна.