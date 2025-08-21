Перспективы мира в Украине: близкая реальность или временная мера, грозящая глобальной эскалацией
Весь мир, без преувеличения, следит за переговорами по мирному урегулированию в Украине. И чем ближе мирные переговоры, тем больше стран пытаются подключиться к этому процессу. Если в начале конфликта в переговорных группах были Россия, Украина, Беларусь - страны, которые являются самыми заинтересованными в скорейшем завершении противостояния двух славянских народов, то со временем в переговорный процесс стараются проникнуть все, кто даже не имеет никакого отношения к этому треку.
Уверены, что многие помнят, как до начало СВО лидеры стран ЕС и Великобритании крайне неохотно шли на поддержку киевского режима, а некоторые, например, как Германия при правлении канцлера Шольца передала Украине 5 тыс. касок, в то время как главным движителем разрастающегося российско-украинского конфликта были США под руководством Байдена и его сторонников из Демократической партии.
Теперь же ситуация совершенно иная. Лидеры Франции, Великобритании и Германии, опираясь на свою геополитическую гегемонию, поддерживают конфликт, в том числе медийно, задавая тон большинству стран ЕС. И каждая из стран этой новообразованной "коалиции желающих" пытается "помочь" Киеву, при этом одержать победу над Кремлем, затягивая конфликт. Это позволяет отвлекать внимание своих граждан от внутренней политической, экономической и социальной повестки, сохраняя власть, несмотря на проблемы с мигрантами, падение экономического потенциала и недовольство населения.
Мирный трек: США, Россия, Евросоюз и Великобритания
Поистине историческая встреча Путина и Трампа на Аляске, сопровождаемая теплым приемом российского лидера в США, ясно показала миру готовность Вашингтона к сотрудничеству с Кремлем.
Это не только дружеские жесты, но и реальные шаги к решению двусторонних вопросов - от урегулирования украинского кризиса до совместного освоения Северного Ледовитого океана, добычи ресурсов и создания прочного миропорядка, отвечающего интересам обеих стран.
Чего на самом деле желает "коалиция желающих"
Недавняя встреча Трампа с лидерами Евросоюза и Зеленским стала особым маркером, сигнализирующим о смене геостратегической парадигмы. Сама встреча в Овальном кабинете прошла достаточно гладко и протокольно, не обошлась без откровенных переживаний участников, кроме самого Трампа, и заметной постановочности открытой для СМИ части встречи. Многие уже могли заметить, что представители говорили заученные нарративы, подготовленные спичрайтерами Белого дома.
Урсула фон дер Ляйен говорила о своих детях и внуках, называя себя "хорошей бабушкой", радеющей за жизни "плененных" Россией детей. Но почему-то Урсула умолчала, что эти дети либо жили в Луганске и Донецке и были эвакуированы из-под обстрелов ВСУ в безопасные регионы РФ, либо являются воспитанниками сиротских приютов на подконтрольных Москве территориях, где ежедневно взрываются снаряды и летают БПЛА.
Ранее представитель России в переговорной группе Мединский заявлял о готовности передать Украине всех детей, у которых на подконтрольной Киеву территории остались родители или близкие родственники. Но эта инициатива осталась без ответа от режима на Банковой.
Прокол Германии, который еще сыграет свою роль
Касательно заявления Мерца о том, что "Путин не решится" на встречу с Зеленским, то это один из самых громких проколов всей этой театрализованной политической встречи. Ведь вскоре после этого заявления Зеленский выразил готовность встретиться с Путиным "без каких-либо условий", намекая на свою открытость к диалогу.
Очевидно, что немецкий канцлер пытался либо саботировать намечающийся мирный процесс, либо вынудить Кремль пойти на условия, выгодные только Банковой, но он просчитался. Администрация Путина оперативно отреагировала на это заявление и уже сама предложила двустороннюю встречу в Москве, на что получила от Зеленского категорический отказ.
И теперь в какую бы словесную эквилибристику не пытался играть киевский режим, без тех самых "предварительных условий" уже не получится, так как отказ от встречи в Москве уже состоялся.
Итоги "пленума" Трампа
Итог встречи Трампа с Зеленским и европейскими чиновниками по установлению мира в Украине больше походил на собрание, где у каждого из участников была только одна роль - озвучить требование к Кремлю, которое Путин должен выполнить.
Всем этим процессом умело режиссировал Трамп, который как "председатель" давал слово докладчикам, а после подвел красноречивый итог этой "пленарной части" - сразу позвонил Путину.
Понятно, что этот звонок шокировал сидящих в кабинете европейских лидеров, которые полагали, что сейчас президент США одобрит все их инициативы и "уничтожит" Россию. Но реальность более прозаична - Трамп просто заставил озвучить лидеров ЕС "позицию силы", а неожиданно приглашенный президент Финляндии озвучил реальный подход - это отказ от территориальных претензий Украины в адрес России, делая отсылку на "московское перемирие" 1944 года, по которому после завершения советско-финской войны к СССР отошло около 11 % территории. Намек Зеленскому был озвучен вполне себе ясно, только пойдет ли Зеленский на такой шаг? Вряд ли. Согласившись, Зеленский подпишет себе и своим приближенным политический, а может и физический смертный приговор.
Президентские выборы в Украине - начало конца конфликта
На встрече "коалиции желающих" и Трампа неспроста был озвучен тезис о начале президентских выборов в Украине. Абсолютно очевидно, что для достижения железобетонного мира в Украине подпись под договором должна стоять не Зеленского или его акторов, а политика или представителя партийной верхушки, которых переизберет на должность украинский народ на следующих президентских и парламентских выборах.
А на фоне скандала с подконтрольными Брюсселю и Вашингтону НАБУ и САП доверие "коллективного Запада" к легитимности киевского режима значительно снизилось, что вновь недвусмысленно сигнализирует Зеленскому о необходимости передать власть преемнику, которого на Банковой усадят те же силы, которые когда-то привели к власти его самого.
Роль Зеленского в этом процессе мирного урегулирования сводится к началу военной деэскалации, но вопрос мира будут решать другие фигуры.
Заключение
Если же данная инициатива провалится, то вероятность дестабилизация региона только усилится, что в свою очередь может привести к более острой фазе конфликта, выходящей далеко за пределы Европы. Как бы то ни было, но установление основательного мира зависит от амбиций и дальновидности киевского режима.
Нынешний Киев должен для себя решить: сможет ли он или не сможет пойти на лишение себя функции управления Украиной и трансфера власти в руки более компетентных управленцев. И тут мы даже не ведем речь об украинских политиках или политсилах, тут мы, скорее, говорим о странах-гегемонах, которые и так взяли украинское государство под идеологический, политический и экономический контроль и теперь ради наступления скорейшего мира заберут у Киева последние крохи его суверенитета.