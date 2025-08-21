Перспективы мира в Украине: близкая реальность или временная мера, грозящая глобальной эскалацией

Весь мир, без преувеличения, следит за переговорами по мирному урегулированию в Украине. И чем ближе мирные переговоры, тем больше стран пытаются подключиться к этому процессу. Если в начале конфликта в переговорных группах были Россия, Украина, Беларусь - страны, которые являются самыми заинтересованными в скорейшем завершении противостояния двух славянских народов, то со временем в переговорный процесс стараются проникнуть все, кто даже не имеет никакого отношения к этому треку.

США. Аляска. Анкоридж. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа налево) после совместной пресс-конференции по итогам встречи на территории совместной военной базы ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон. Гавриил Григоров/Пресс-служба президента РФ/ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0229f150-627d-45e5-acac-71bc81ae02d8/conversions/9b1e3541-41c9-44f0-9b03-66f7394799ca-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0229f150-627d-45e5-acac-71bc81ae02d8/conversions/9b1e3541-41c9-44f0-9b03-66f7394799ca-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0229f150-627d-45e5-acac-71bc81ae02d8/conversions/9b1e3541-41c9-44f0-9b03-66f7394799ca-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0229f150-627d-45e5-acac-71bc81ae02d8/conversions/9b1e3541-41c9-44f0-9b03-66f7394799ca-xl-___webp_1920.webp 1920w США. Аляска. Анкоридж. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа налево) после совместной пресс-конференции по итогам встречи на территории совместной военной базы ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон. Гавриил Григоров/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Уверены, что многие помнят, как до начало СВО лидеры стран ЕС и Великобритании крайне неохотно шли на поддержку киевского режима, а некоторые, например, как Германия при правлении канцлера Шольца передала Украине 5 тыс. касок, в то время как главным движителем разрастающегося российско-украинского конфликта были США под руководством Байдена и его сторонников из Демократической партии.

Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне, 18.08.2025 news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c07322a-13f9-4b2a-9f40-e9e031f96612/conversions/4b346429-2fb3-47c2-9649-5ebd9d07dc07-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c07322a-13f9-4b2a-9f40-e9e031f96612/conversions/4b346429-2fb3-47c2-9649-5ebd9d07dc07-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c07322a-13f9-4b2a-9f40-e9e031f96612/conversions/4b346429-2fb3-47c2-9649-5ebd9d07dc07-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c07322a-13f9-4b2a-9f40-e9e031f96612/conversions/4b346429-2fb3-47c2-9649-5ebd9d07dc07-xl-___webp_1920.webp 1920w Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне, 18.08.2025

Теперь же ситуация совершенно иная. Лидеры Франции, Великобритании и Германии, опираясь на свою геополитическую гегемонию, поддерживают конфликт, в том числе медийно, задавая тон большинству стран ЕС. И каждая из стран этой новообразованной "коалиции желающих" пытается "помочь" Киеву, при этом одержать победу над Кремлем, затягивая конфликт. Это позволяет отвлекать внимание своих граждан от внутренней политической, экономической и социальной повестки, сохраняя власть, несмотря на проблемы с мигрантами, падение экономического потенциала и недовольство населения.

Мирный трек: США, Россия, Евросоюз и Великобритания

Поистине историческая встреча Путина и Трампа на Аляске, сопровождаемая теплым приемом российского лидера в США, ясно показала миру готовность Вашингтона к сотрудничеству с Кремлем.

Это не только дружеские жесты, но и реальные шаги к решению двусторонних вопросов - от урегулирования украинского кризиса до совместного освоения Северного Ледовитого океана, добычи ресурсов и создания прочного миропорядка, отвечающего интересам обеих стран.

Чего на самом деле желает "коалиция желающих"

Недавняя встреча Трампа с лидерами Евросоюза и Зеленским стала особым маркером, сигнализирующим о смене геостратегической парадигмы. Сама встреча в Овальном кабинете прошла достаточно гладко и протокольно, не обошлась без откровенных переживаний участников, кроме самого Трампа, и заметной постановочности открытой для СМИ части встречи. Многие уже могли заметить, что представители говорили заученные нарративы, подготовленные спичрайтерами Белого дома.

США. Вашингтон. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александер Стубб, Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте / фото из открытых источников news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cfbe41ec-06a9-4f95-ba5c-b443ce7048ca/conversions/cce5b3dd-9735-490d-8639-f82cde88fcd4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cfbe41ec-06a9-4f95-ba5c-b443ce7048ca/conversions/cce5b3dd-9735-490d-8639-f82cde88fcd4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cfbe41ec-06a9-4f95-ba5c-b443ce7048ca/conversions/cce5b3dd-9735-490d-8639-f82cde88fcd4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cfbe41ec-06a9-4f95-ba5c-b443ce7048ca/conversions/cce5b3dd-9735-490d-8639-f82cde88fcd4-xl-___webp_1920.webp 1920w США. Вашингтон. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александер Стубб, Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте / фото из открытых источников

Урсула фон дер Ляйен говорила о своих детях и внуках, называя себя "хорошей бабушкой", радеющей за жизни "плененных" Россией детей. Но почему-то Урсула умолчала, что эти дети либо жили в Луганске и Донецке и были эвакуированы из-под обстрелов ВСУ в безопасные регионы РФ, либо являются воспитанниками сиротских приютов на подконтрольных Москве территориях, где ежедневно взрываются снаряды и летают БПЛА.

Ранее представитель России в переговорной группе Мединский заявлял о готовности передать Украине всех детей, у которых на подконтрольной Киеву территории остались родители или близкие родственники. Но эта инициатива осталась без ответа от режима на Банковой.

Прокол Германии, который еще сыграет свою роль

Касательно заявления Мерца о том, что "Путин не решится" на встречу с Зеленским, то это один из самых громких проколов всей этой театрализованной политической встречи. Ведь вскоре после этого заявления Зеленский выразил готовность встретиться с Путиным "без каких-либо условий", намекая на свою открытость к диалогу.

США. Вашингтон. Президент США Дональд Трамп (в центре), президент Франции Эмманюэль Макрон (слева), премьер-министр Италии Джорджа Мелони (вторая справа) и канцлер Германии Фридрих Мерц (справа) на встрече с европейскими лидерами в Восточной комнате Белого дома. AP/TASS / Alex Brandon news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc3a49b5-411e-4fa1-b727-f2475de06fe4/conversions/38ddfb15-3782-4936-b885-c5fdf579934e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc3a49b5-411e-4fa1-b727-f2475de06fe4/conversions/38ddfb15-3782-4936-b885-c5fdf579934e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc3a49b5-411e-4fa1-b727-f2475de06fe4/conversions/38ddfb15-3782-4936-b885-c5fdf579934e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc3a49b5-411e-4fa1-b727-f2475de06fe4/conversions/38ddfb15-3782-4936-b885-c5fdf579934e-xl-___webp_1920.webp 1920w США. Вашингтон. Президент США Дональд Трамп (в центре), президент Франции Эмманюэль Макрон (слева), премьер-министр Италии Джорджа Мелони (вторая справа) и канцлер Германии Фридрих Мерц (справа) на встрече с европейскими лидерами в Восточной комнате Белого дома. AP/TASS / Alex Brandon

Очевидно, что немецкий канцлер пытался либо саботировать намечающийся мирный процесс, либо вынудить Кремль пойти на условия, выгодные только Банковой, но он просчитался. Администрация Путина оперативно отреагировала на это заявление и уже сама предложила двустороннюю встречу в Москве, на что получила от Зеленского категорический отказ.

И теперь в какую бы словесную эквилибристику не пытался играть киевский режим, без тех самых "предварительных условий" уже не получится, так как отказ от встречи в Москве уже состоялся.

Итоги "пленума" Трампа

Итог встречи Трампа с Зеленским и европейскими чиновниками по установлению мира в Украине больше походил на собрание, где у каждого из участников была только одна роль - озвучить требование к Кремлю, которое Путин должен выполнить.

Всем этим процессом умело режиссировал Трамп, который как "председатель" давал слово докладчикам, а после подвел красноречивый итог этой "пленарной части" - сразу позвонил Путину.

США. Вашингтон. Президент США Дональд Трамп (в центре) на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном (в центре слева), премьер-министром Италии Джорджей Мелони (в центре справа), канцлером Германии Фридрихом Мерцем (справа), генеральным секретарем НАТО Марком Рютте (на переднем плане слева), премьер-министром Великобритании Киром Стармером (слева), главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (на переднем плане справа), президентом Финляндии Александером Стуббом (на переднем плане второй справа) и Владимиром Зеленским (на переднем плане в центре). AP/TASS / Alex Brandon news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c078f2c-7cf9-483a-9383-30cc9ee1a3fe/conversions/e18c44b0-1ea4-4733-92e8-2f5fb6adc36e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c078f2c-7cf9-483a-9383-30cc9ee1a3fe/conversions/e18c44b0-1ea4-4733-92e8-2f5fb6adc36e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c078f2c-7cf9-483a-9383-30cc9ee1a3fe/conversions/e18c44b0-1ea4-4733-92e8-2f5fb6adc36e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c078f2c-7cf9-483a-9383-30cc9ee1a3fe/conversions/e18c44b0-1ea4-4733-92e8-2f5fb6adc36e-xl-___webp_1920.webp 1920w США. Вашингтон. Президент США Дональд Трамп (в центре) на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном (в центре слева), премьер-министром Италии Джорджей Мелони (в центре справа), канцлером Германии Фридрихом Мерцем (справа), генеральным секретарем НАТО Марком Рютте (на переднем плане слева), премьер-министром Великобритании Киром Стармером (слева), главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (на переднем плане справа), президентом Финляндии Александером Стуббом (на переднем плане второй справа) и Владимиром Зеленским (на переднем плане в центре). AP/TASS / Alex Brandon

Понятно, что этот звонок шокировал сидящих в кабинете европейских лидеров, которые полагали, что сейчас президент США одобрит все их инициативы и "уничтожит" Россию. Но реальность более прозаична - Трамп просто заставил озвучить лидеров ЕС "позицию силы", а неожиданно приглашенный президент Финляндии озвучил реальный подход - это отказ от территориальных претензий Украины в адрес России, делая отсылку на "московское перемирие" 1944 года, по которому после завершения советско-финской войны к СССР отошло около 11 % территории. Намек Зеленскому был озвучен вполне себе ясно, только пойдет ли Зеленский на такой шаг? Вряд ли. Согласившись, Зеленский подпишет себе и своим приближенным политический, а может и физический смертный приговор.

Президентские выборы в Украине - начало конца конфликта

На встрече "коалиции желающих" и Трампа неспроста был озвучен тезис о начале президентских выборов в Украине. Абсолютно очевидно, что для достижения железобетонного мира в Украине подпись под договором должна стоять не Зеленского или его акторов, а политика или представителя партийной верхушки, которых переизберет на должность украинский народ на следующих президентских и парламентских выборах.

США. DC. Вашингтон. Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Восточной комнате Белого дома. AP/TASS / Jacquelyn Martin news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88f318a4-25ed-4300-bb47-d69dbe08f605/conversions/f757415f-218d-4a45-8267-17e45f81ac7f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88f318a4-25ed-4300-bb47-d69dbe08f605/conversions/f757415f-218d-4a45-8267-17e45f81ac7f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88f318a4-25ed-4300-bb47-d69dbe08f605/conversions/f757415f-218d-4a45-8267-17e45f81ac7f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88f318a4-25ed-4300-bb47-d69dbe08f605/conversions/f757415f-218d-4a45-8267-17e45f81ac7f-xl-___webp_1920.webp 1920w США. DC. Вашингтон. Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Восточной комнате Белого дома. AP/TASS / Jacquelyn Martin

А на фоне скандала с подконтрольными Брюсселю и Вашингтону НАБУ и САП доверие "коллективного Запада" к легитимности киевского режима значительно снизилось, что вновь недвусмысленно сигнализирует Зеленскому о необходимости передать власть преемнику, которого на Банковой усадят те же силы, которые когда-то привели к власти его самого.

Роль Зеленского в этом процессе мирного урегулирования сводится к началу военной деэскалации, но вопрос мира будут решать другие фигуры.

Заключение

Если же данная инициатива провалится, то вероятность дестабилизация региона только усилится, что в свою очередь может привести к более острой фазе конфликта, выходящей далеко за пределы Европы. Как бы то ни было, но установление основательного мира зависит от амбиций и дальновидности киевского режима.