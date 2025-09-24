Выставка художника Владимира Толстика "Мелодии праздничного города" продлится до 5 октября

Произведения Владимира Толстика украшают знаковые объекты Минска, музеи, галереи и частные собрания коллекционеров. Жанровый диапазон его полотен - от портретов и натюрмортов до сложных аллегорических композиций.

Около 50 картин в Художественной галерее Михаила Савицкого - это признание в любви родному Минску. Через столичные дворики, архитектурные элементы, музыкальные инструменты он передает атмосферу своего Минска, а музыка - лейтмотив всего творчества художника.

Юлия Ковалева, ученый секретарь Музея истории города Минска:

"Его излюбленным местом, конечно, является Минск. Он изображает город на стыке разных стилей и эпох, передавая настроение и эпохи Ренессанса, и романтизма 19-го века, и модернизма. Все работы отличает неповторимый авторский стиль, он очень легкий, воздушный и музыкальный. Не зря выставка называется "Мелодии праздничного города", все искусствоведы отмечают, что картины Толстика "звучат".

Юлия Ковалева, ученый секретарь Музея истории города Минска