Рыженков: Беларусь поддерживает идею репараций для африканских стран со стороны Запада
"Движение неприсоединения" приобретает особое значение в нынешнем нестабильном мире. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Беларуси на 19-й министерской встрече организации в Уганде.
По словам Максима Рыженкова, эта нестабильность стала следствием пренебрежения со стороны отдельных альянсов нормами и принципами Устава ООН, на которых основывается международное право и которым страны "Движения" всегда следовали.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
"В этом есть парадокс, ведь государства, входящие в эти альянсы, в основном бывшие колониальные державы, обязаны были строго соблюдать свои международные обязательства. Но они даже не пытались этого сделать. Более того, именно они извлекли колоссальную выгоду из колониализма, грабя другие народы не только экономически, но и культурно. Почему сейчас, чтобы увидеть подлинное культурное наследие бывших колоний, нужно ехать в западные музеи? В этой связи Беларусь приветствует шаги многих африканских стран, добивающихся от Запада репараций за колониальное угнетение, о чем мы открыто заявили в ходе общей дискуссии высокого уровня на нынешней сессии Генеральной Ассамблеи ООН".
Дипломат также указал, что державы Запада продолжают политику неоколониализма, которая проявляется в военных интервенциях, вмешательстве во внутренние дела, организации цветных революций, а также в использовании односторонних принудительных мер, торговых и финансовых блокад, несправедливых тарифов.
В связи с этим Беларусь призывает все государства движения активнее развивать собственное экономическое взаимодействие, а также использовать потенциал новых влиятельных региональных объединений, в том числе БРИКС и ШОС.