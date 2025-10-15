Рыженков: Беларусь поддерживает идею репараций для африканских стран со стороны Запада

"В этом есть парадокс, ведь государства, входящие в эти альянсы, в основном бывшие колониальные державы, обязаны были строго соблюдать свои международные обязательства. Но они даже не пытались этого сделать. Более того, именно они извлекли колоссальную выгоду из колониализма, грабя другие народы не только экономически, но и культурно. Почему сейчас, чтобы увидеть подлинное культурное наследие бывших колоний, нужно ехать в западные музеи? В этой связи Беларусь приветствует шаги многих африканских стран, добивающихся от Запада репараций за колониальное угнетение, о чем мы открыто заявили в ходе общей дискуссии высокого уровня на нынешней сессии Генеральной Ассамблеи ООН".