Лукашенко о белорусском кино: Корни не забываем, но должно быть современно

Честно и принципиально о кинематографе в стране. 10 июня Александр Лукашенко побывал на "Беларусьфильме", осмотрел съемочные павильоны, пообщался с ответственными за сферу, с руководством студии и режиссерами. Положение дел в кино главу государства не устраивает - отдача нулевая. Это при том, что на уровне Президента все нужные решения приняты. Но пока ни финансовых результатов, ни громких и интересных премьер для наших зрителей. Возлагают немалые надежды на новую команду в культуре. На совещании был жесткий разбор ситуации в национальном кинематографе - финансы, кадры, подходы.

Было предсказуемо, что с приездом Президента на "Беларусьфильм" нас ждет крутой сюжет. Тем более что тизером к этому посещению стало недавнее согласование нового руководителя киностудии, а еще раньше - министра культуры. Ему Александр Лукашенко сразу дал понять, что спрос за кинематограф в стране будет самый серьезный.

Президента интересует финансовая и хозяйственная сторона вопроса. Киностудия занимает приличное место в Минске. Есть натурная площадка в Смолевичах. В штате больше 300 человек. Глава "Беларусьфильма" доложит основное, но Александр Лукашенко почти сразу направится в съемочные павильоны. Самый большой арендует Белтелерадиокомпания.

Именно здесь кипели страсти самого рейтингового ТВ-проекта "Фактор.by". 4 сезона неизменно держали зрительский интерес на максимуме. Здесь рождались в эфир проекты "Фактор.by 60+", "100 вопросов взрослому", "Добрый вечер!", "Я знаю!". Телевизионщики задействуют киноплощадку для масштабных и значимых программ.

В этом году киностудия завершит производство 2 игровых фильмов. Один из них - ленту с названием "Классная" - снимает молодой режиссер Кирилл Халецкий. Премьера о перипетиях жизни начинающего педагога в агрогородке выйдет в сентябре.

В киноиндустрии все зависит не только от таланта режиссера, но и от финансирования, от команды, идеи, сценария (хороших сейчас дефицит). Только энергии молодых выходцев Академии искусств будет явно недостаточно.

Кирилл Халецкий, режиссер:

Они выходят с теоретическими знаниями, практики у них совершенно немного, логичное продолжение их деятельности - это пребывание на киностудии в качестве творческой единицы, которая производит кино. Но, к сожалению, на данный момент очень немного проектов, где они могут себя проявить. И получается, что проходит отработка, спустя два года молодой специалист так себя и не проявил. Вот этот вопрос тоже проговаривался, налаживание этого мостика между Академией искусства и Национальной киностудией. Я думаю, что это все мы сможем возродить.

На киностудии работают сейчас и над спортивной историей о гребцах под названием "Переломный момент". Антураж можно создавать в павильонах, но чтобы было живее и душевнее Александр Лукашенко предлагает не пренебрегать съемками "на натуре".

Накануне посещения госконтроль представил факты - не все в порядке на территории. Хотя к приезду, понятно, готовились, наводили порядок. Но некоторые цеха и здания не в лучшем состоянии. И это центр столицы. Из этих фактов Президент тоже делает выводы о хозяйских подходах.

Серьезный разговор о положении дел в национальном кинематографе давно назрел. Президент сразу даст нелестные оценки и назовет ситуацию на киностудии крайне неудовлетворительной.

Глава белорусского государства заявил, что состояние национального кинематографа, включая "Беларусьфильм", неудовлетворительное и не приносит результатов, а отдача - минусовая.

Александр Лукашенко подчеркнул, что государство создавало все условия для развития отрасли.

Государством созданы условия для развития отечественного кинематографа и, в частности, "Беларусьфильма", – обратил внимание Президент. Но отдача, как подчеркнул Александр Лукашенко, пока не то что нулевая, а ниже нуля. "Минусовая! Ни государство, ни зритель не видят результатов".

По его мнению, белорусское кино утратило семейную и молодежную аудиторию, а зрителям нечего смотреть.

Сетовать на все камни преткновения в индустрии и сложности при Президенте было бы себе дороже. Александр Лукашенко приведет в пример кейс с медиаизмерителем, учитывая присутствие топ-менеджеров ТВ на встрече.

Так сложилось исторически, что десятилетиями национальный кинематограф шел по достаточно узкой колее. Фильмы о войне снимали в Минске настолько часто, что национальную киностудию даже называли "Партизанфильм". Тема Великой Отечественной выстраданная, но как бы не дойти до кризиса жанра.

Глава государства рассказал, что сегодня, к примеру, на одном из телеканалов показывали фильм "Знак беды", снятый еще в советское время.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хороший фильм, но это фильм того времени. Надо, конечно, корни свои не забывать. У "Беларусьфильма" хорошее прошлое, но надо приспосабливаться к современности. Ну, посмотрим. Кирилл (Кирилл Халецкий, режиссер-постановщик фильма "Классная" - прим. ред.) говорит, что такое создаст чудо в ближайшее время. Посмотрим на эту "Классную".

Государство сделало аванс белорусскому кинематографу - была проведена полная модернизация "Беларусьфильма", закуплено новое оборудование. Вложены огромные средства, но отдачи нет до сих пор.

Александр Лукашенко поинтересовался, что мешает "Беларусьфильму" работать на уровне российских коллег и выпускать фильмы, востребованные в том числе и в нашем прокате.

Совет Президента - начать с основы и посмотреть на кузницу кадров для отечественного кино. Молодые таланты направить в нужное русло. Актеры, режиссеры, сценаристы, операторы не должны быть оторваны от современных технологий в индустрии и политической реальности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что вам мешает работать? Но, как я это понимаю, надо начинать от корня, от кухни, где готовят кадры. И Владимиру Борисовичу сегодня поставлена, и главе Администрации железная задача – идите в эту альма-матер, в ручном режиме, пока не устаканится все, разбирайтесь с преподавателями и с тем продуктом, который они оттуда выпускают. Что это за люди? В противном случае вы не снимете ни одного современного душещипательного фильма. И самое главное, я уже столкнулся давным-давно у педагогов, в сельском хозяйстве, студент должен быть на производстве. Первый курс привык там, в этих стенах Академии искусств, а дальше на площадку. Ходи за Кириллом, там за другими, режиссер за режиссером, актер за актером. Смотри, впитывай это все и решай, туда ты попал или не туда. С этого началось практико-ориентированное образование в Беларуси.

Это, может быть, и слишком в лоб. Но Александр Лукашенко никогда не заигрывал с интеллигенцией. Да и 2020 год многому научил. Эмоции творческих людей на волне подстрекательства и попыток провернуть цветную революцию могли стоить стране слишком дорого.

"Бог нас сберег и помогает нам сохранить этот клочок. Посмотрите, вокруг война, вокруг бушует. Возьмите Финляндию. Я погружен в эту политику. Извините, что вам политинформацию эту читаю. Вот Путин мне говорит: "Слушай, жили нормально (с Финляндией - прим. БЕЛТА)". Говорит, в магазин ездили туда наши люди, все было нормально, жили. Нет, им надо было вступить в НАТО", - сказал глава государства.

Драма жизни в том (это Президент даст понять максимально честно), что кино - это не вопрос первого плана, особенно в нынешней международной ситуации. Внимание этой сфере могло бы быть и по остаточному принципу, что было бы понятно. Но все-таки без поддержки киношники не останутся, главное - результат.

"Запомните: лишних денег не будет. Никто вам никаких денег под какую-то новую команду не даст. И если вы к 1 сентября во главе с министром культуры не наведете здесь порядок, решения будут жесточайшими. И не думайте, что мы вас просто с должности снимем", - предупредил белорусский лидер.

Докладчиков на совещании глава государства попросил в первую очередь доложить о том, чего не хватает, чтобы создавать хорошее, востребованное кино. "Еще раз подчеркиваю: я готов вам помогать. И помогать не только как Президент, у которого в руках эти финансы. Надо лично где-то подключиться - с большим удовольствием, – заверил белорусский лидер. – Платить будем за работу. С завтрашнего дня. И без работы никаких авансов не ждите, если только на производство. Снимаете фильм, со специалистами и финансистами договорились, что это нормально (человек, который будет нести за ваш фильм ответственность), мы вам небольшой аванс – идите, работайте. Сделали хороший продукт - денег не жалко. Тем более на хорошее кино. Потому что это дефицит, страшный дефицит в нашем обществе. Без этого никуда. Никакой идеологии без кино быть не может".

"Любую систему проката создавайте - на стол, мы утвердим. У нас многое под контролем. Вам достаточно. Впереди только вы, труд ваш. Дайте результат", – призвал Александр Лукашенко.

Пришло время переформатировать работу и подходы в белорусской индустрии. Весь съемочный процесс - от заявки на синопсис до постпродакшна и дистрибьюции будет под контролем. Каждая копейка должна быть отработана на 200 %.

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:

Все предельно просто. Нужно просто поднимать качество выпускаемого продукта, кино в первую очередь. Во-вторых, осваивать новые рынки. Потому что кино, как я уже сказал, это продукт в любом случае. Мы в таком мире живем, нужно циничнее к этому относиться. Это, во-первых. Во-вторых, государство выделяет огромные деньги на это. А значит, его нужно продавать. Для того чтобы продавать, оно должно быть достойного качества, было интересно. Не только нам, не только белорусам, но и россиянам, китайцам, кому угодно.

Дмитрий Семенов, генеральный директор "Беларусьфильма":

Конечно, главная наша задача - это загружать наше кинопроизводство. И начинать надо с кадров. Безусловно, уже на сегодняшний момент определенная работа проведена. Уже создан наблюдательный совет при Белорусской государственной академии искусств. И, собственно говоря, по этому пути в подборе новых кадров и направлений на киностудию мы сейчас будем двигаться. В принципе подход кинопроизводства будет меняться. Мы будем опираться на то кино, которое сегодня востребовано. Безусловно, мы работаем в тесной структуре взаимодействия вместе с нашими кинотеатрами, кинотеатрами нашей республики. Поэтому у нас есть обратная связь, есть определенный заказ от них в том числе, чего бы они хотели сейчас, в какой ветке каких кинофильмов не хватает. Также мы планируем запустить выпуск сериальных картин здесь, на базе нашей киностудии.

Жесткий, откровенный, принципиальный. Этот разговор и не мог бы быть другим. Государство выделяет для кинематографа немалые деньги, а значит, их нужно оправдывать и продавать финальный продукт. В стране должно быть свое хорошее кино, сегодня все для этого есть.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

Очень жаль, что, конечно, пришлось это все выносить на уровень Президента. И в том состоянии, в котором сейчас есть кино, по большому счету, оно нам не надо, потому что мы его не видим. Его нет, по сути. И есть очень большие надежды, что новое руководство, назначен недавно новый руководитель киностудии "Беларусьфильм", новый министр культуры, который знает и понимает кино, у них есть желание что-то делать. Очень хочется, чтобы все-таки мы все, граждане Беларуси, получили наше белорусское кино. "Беларусьфильм" - это бренд с историей. Это киностудия, за которую в прежние времена каждый из нас испытывал чувство гордости. Мы смотрим эти знаменитые буквы "Беларусьфильм", рукописные, и мы все понимаем, вот это наше белорусское, это такой же наш белорусский бренд. Он должен опять засверкать. Еще раз говорю, сделано абсолютно все. Все, что нужно, какую-то организационную поддержку сейчас на этом этапе правительство окажет. Ну, честно, вопросов Президенту тут просто нет. Поэтому новое руководство киностудии, молодые режиссеры выразили готовность все-таки возродить былую славу "Беларусьфильма".