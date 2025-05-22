Решительность и эффективность - это те качества, на которых делает акценты глава государства во всех сферах. И сейчас одна из важнейших задач - это сохранение национальной безопасности. В эти дни Минск принимает масштабный военно-технический форум - MILEX-2025. Здесь самые передовые образцы белорусского и зарубежного военпрома.

22 мая состоялся второй день выставки. Отметим, Беларусь постоянно подчеркивает, что вся работа белорусского ВПК нацелена на сохранение мира и укрепление обороноспособности.

Баланс между гласностью и секретностью особенно заметен на таких выставках. Для журналистов информация сухая. Порой не анонсируются ТТХ экспоната. Для потенциальных покупателей - возможности образца и прайс. Ежедневно здесь подписываются документы на миллионы долларов.

Практически каждый час делегация Госкомвоенпрома во главе с председателем Дмитрием Пантусом проводят встречи. Это не пустые разговоры ради соблюдения этикета - уточнение деталей и заключение контрактов.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

В первый день выставки работа была очень активная, и уже есть подписанные контракты. Озвучу сумму: это порядка 40 млн долларов. Работа продолжается. Очень много встреч запланировано и сегодня, и завтра, и даже в последний день выставки.

Только Беларусь представила на выставке 750 экспонатов. Большинство разработок связаны с беспилотными системами и модулями. Одни из самых ярких новинок - комплекс "Джульетта" и беспилотный летающий грузовик "Скайтрак". Оба белорусские.

С развитием беспилотной авиации колоссально растет и противодействие ей. КБ "Радар" представил новую радиолокационную станцию "Небосклон". Комплекс полностью цифровой. Радиус действия РЛС - до 470 км.

Юрий Малый, замначальника отдела ОАО "КБ Радар":

Из особенностей - размещение антенного поста и почта управления на прицепе. Мы уходим от необходимости использовать мобильную платформу, можем использовать любой тягач для транспортировки. Благодаря использованию цифровых технологий, мы обеспечиваем высокую помехозащищенность. Позволяет идентифицировать цели в самых сложных условиях. В том числе при применении противником активных помех.

Расстреливать дроны с воздуха - уже не новинка. А вот специальные патроны для поражения беспилотников - российская новинка. В нашей стране впервые.

Екатерина Згировская, официальный представитель группы компаний "Беспилотные системы" (Россия):

Содержат в себе дробь из сплава вольфрама, никеля и железа. Он с большей силой пробирает цель, эффективность больше. Пробивает насквозь, поражаются АКБ, винты, гарантировано полное уничтожение.