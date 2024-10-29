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Новые возможности развития: в Беларуси открылась первая stem-лаборатория для детей с особенностями

Уникальное для Беларуси стэм-пространство открылось в Борисовском районном коррекционно-развивающем центре.

Это специальный учебно-методический комплекс для раннего научного и инженерно-технического образования. Предназначен он для ребят от 4 до 12 лет, чтобы знакомить их с явлениями природы, законами физики и химическими реакциями. В распоряжении - необходимые реактивы и оборудование для проведения порядка 250 увлекательных экспериментов.

Людмила Мордович, директор Борисовского районного центра коррекционно-развивающего образования и реабилитации:

"Со всем этим оборудованием могут взаимодействовать дети с особенностями. На базе нашего центра с 2014 года существует ресурсный центр по работе с детьми с аутизмом. Под каждого ребенка будет написана индивидуальная программа. Основная задача - найти у ребенка тот дар, который, возможно, скрыт, из-за его особенностей. А здесь, сидя за партой, взаимодействуя с этими предметами он, возможно, откроется в новом даже для родителей и педагогов свете".

Это совместный российско-белорусский благотворительный проект. Мебель и деревянные модули для организации научного пространства отечественные, а специальное оборудование и методические материалы из России. Сейчас лаборатория находится в базовой комплектации. В планах - расширение функционала.

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