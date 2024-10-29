Новые возможности развития: в Беларуси открылась первая stem-лаборатория для детей с особенностями

Это специальный учебно-методический комплекс для раннего научного и инженерно-технического образования. Предназначен он для ребят от 4 до 12 лет, чтобы знакомить их с явлениями природы, законами физики и химическими реакциями. В распоряжении - необходимые реактивы и оборудование для проведения порядка 250 увлекательных экспериментов.

"Со всем этим оборудованием могут взаимодействовать дети с особенностями. На базе нашего центра с 2014 года существует ресурсный центр по работе с детьми с аутизмом. Под каждого ребенка будет написана индивидуальная программа. Основная задача - найти у ребенка тот дар, который, возможно, скрыт, из-за его особенностей. А здесь, сидя за партой, взаимодействуя с этими предметами он, возможно, откроется в новом даже для родителей и педагогов свете".