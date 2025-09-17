17 сентября в музее Великой Отечественной войны можно создать свою уникальную праздничную открытку

Музей Великой Отечественной войны - символ памяти и единства белорусского народа. 17 сентября здесь проходят специальные мероприятия - экскурсии, выставки и интерактивные программы для детей и взрослых.

История и современность связаны неразрывной нитью памяти. Сегодня вся страна отмечает один из самых молодых и самых глубоких по смыслу государственных праздников - День народного единства.

А музей Великой Отечественной войны - одно из самых символических мест. Сегодня здесь представлена новая экспозиция, она посвящена подвигу белорусского народа в годы войны и отражает идею национального единства, которая особенно актуальна. Здесь хранятся уникальные документы, фотографии, личные вещи фронтовиков и интерактивные инсталляции, позволяющие почувствовать атмосферу тех лет.

Ульяна Шиш, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны: "Экспозиция называется "Навеки вместе" и посвящена Дню народного единства. Все материалы предоставлены из фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Можно увидеть на стенах информационные планшеты с различными фотографиями и документами из наших фондов. В витринах расположены личные вещи жителей Западной Беларуси, также различные листовки".

Помимо новой экспозиции "Навеки вместе", гостей ждут увлекательные развлечения: книжная выставка "На пути к единству", интерактивные игры для детей и возможность создать свою уникальную праздничную открытку.

"Я приехала из Санкт-Петербурга именно в этот прекрасный день посетить музей Великой Отечественной войны. Чтобы поближе ознакомиться с историей, посмотреть на разные инсталляции и особенно в этот определенно важный день для нас побывать ближе к истории", - рассказала Анастасия Берстенева.

"Это очень значимый праздник для нашей страны. Каждый белорус должен помнить о подвиге нашего народа, о том, какой ценой доставались нам победы, земли, которые были присоединены. И, конечно, без знания прошлого невозможно строить будущее", - заметила жительница города Минска Мария Картель.