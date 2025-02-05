Айтишник рассказал, какие страхи поддерживают у релокантов в Испании и как запугивают местные СМИ

В Испании содержать иммигранта финансово затратно, потому что надо платить за продление ВНЖ. Это же касается и белорусских приезжих, потому что они дорого обходятся компаниям. Об этом в программе "Актуальное интервью" рассказал вернувшийся в Беларусь через Комиссию по рассмотрению обращений граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений Денис Маркин.

Молодой человек рассказал, что ему было сложно разобраться, как организован быт в Испании, к тому же ему не все объясняли. "Если вовремя сам не подал показания счетчика, то могут накрутить. У меня было такое, что я, например, в месяц платил 100 евро за газ, и я не подавал показания. Эта была съемная квартира, никто не предупредил, что это надо делать. И они мне насчитали 500 евро. Потом я с этим разбирался. Но они же как делают? Они сначала эти деньги вычли, а потом ты с этим разбираешься, и бюрократия такая, что потом эти деньги возвращаешь три месяца", - описал проблему IT-специалист. - Постоянно думаешь, к какому перейти тарифному плану на электричество, на газ. На воду монополия. И это все очень сложная схема. Никто ничего не знает. Присутствует и большая конкуренция".

Денис Маркин:

"Ванна - это роскошь. Найти квартиру с ванной, это какой-то миф. У них, наверное, нет такой культуры - полежать в ванной. В тренажерных залах приходится постоянно нажимать на кнопочку, чтобы пошла вода. 7 секунд идет, а потом снова еще раз надо нажать. Помылся за 7 секунд и ушел, чтобы там не расслабляться".

Белорусские СМИ часто обвиняют в пропаганде, что они показывают, как плохо живется на Западе, надумано ли это, попросили прокомментировать Дениса Маркина.

Он пояснил, что люди на это так агрессивно реагируют, потому что они вложили столько сил, чтобы уехать в Европу, а им указывают, что совершили ошибку. "Это как самозащита. Но на самом деле, тут (в Беларуси - прим. ред.) нет таких минусов, которые есть там", - подчеркнул Денис.

По словам мужчины, в Испании есть собственное своеобразное информационное поле о Беларуси, где они перегибают палку. "Если тут что-то незначительное происходит, они это преувеличивают в 10 крат. Говорят, как опасно сюда (в Беларусь - прим. ред.) ехать. Все накручивают. Когда я объявил, что возвращаюсь, мне сказали, что тут могут чуть ли не съесть. Накручивали, что посадят, похитят сразу и вообще никто не найдет", - так молодой человек описал страхи релокантов.

Денис Маркин: