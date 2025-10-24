Беларусь подписала Конвенцию ООН против киберпреступности. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

Делегация МВД Беларуси во главе с министром Иваном Кубраковым находится с официальным визитом во Вьетнаме. В Ханое состоялась конференция высокого уровня Организации Объединенных Наций. Президент Вьетнама Лыонг Кыонг и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поприветствовали иностранные делегации и поблагодарили за совместные усилия в борьбе с преступностью.

В соответствии с полномочиями, предоставленными указом главы государства от 9 сентября 2025 года №326, Иван Кубраков принял участие в подписании Конвенции ООН против киберпреступности.

Документ подписали более 100 стран. Он призван укрепить международное сотрудничество в борьбе со злодеяниями в сфере информационных технологий. В частности, предоставляет доступ к круглосуточному обмену данными, возможность запрашивать взаимную помощь в расследованиях, судебных процессах. Правительства получают более мощные инструменты для защиты детей и оказания помощи жертвам киберпреступлений.