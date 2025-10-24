Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Беларусь подписала Конвенцию ООН против киберпреступности

Беларусь подписала Конвенцию ООН против киберпреступности

Беларусь подписала Конвенцию ООН против киберпреступности. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

Делегация МВД Беларуси во главе с министром Иваном Кубраковым находится с официальным визитом во Вьетнаме. В Ханое состоялась конференция высокого уровня Организации Объединенных Наций. Президент Вьетнама Лыонг Кыонг и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поприветствовали иностранные делегации и поблагодарили за совместные усилия в борьбе с преступностью.

В соответствии с полномочиями, предоставленными указом главы государства от 9 сентября 2025 года №326, Иван Кубраков принял участие в подписании Конвенции ООН против киберпреступности.

Документ подписали более 100 стран. Он призван укрепить международное сотрудничество в борьбе со злодеяниями в сфере информационных технологий. В частности, предоставляет доступ к круглосуточному обмену данными, возможность запрашивать взаимную помощь в расследованиях, судебных процессах. Правительства получают более мощные инструменты для защиты детей и оказания помощи жертвам киберпреступлений.

Также глава милицейского ведомства провел ряд переговоров с коллегами из других стран по вопросам практического взаимодействия между правоохранительными ведомствами.

Разделы:

Общество

Теги:

МВД