Президент о Витебской области: нужен внятный план реального возрождения региона

Сегодня состоялся принципиальный и жесткий разговор о проблемах и будущем области. Север страны должен развиваться, несмотря на все сложности, груз долгов и вопросы с кадрами. Можно сделать так, чтобы там стало лучше. Для этого нужно напрягаться на всех уровнях. Ответственность руководителей будет только повышаться.

Серьезный спрос за падеж скота. Эта проблема есть не только в Витебской области. Вопиющие факты выявляют по всей стране. Это в итоге сказывается на производстве мяса и молока, а значит выручке аграриев. 2 основных дедлайна поставил Президент: навести марафет в регионе к ноябрьским праздникам и порядок в АПК до нового года.

На это совещание в Витебске (и это чувствовалось) многие шли с тяжелой душой. Тревожные звоночки о том, что грядет серьезный разговор, конечно, были. Президент публично не раз предупреждал, что область ждет грандиозный разбор полетов.

Заметно, что в последнее время Президент часто бывает на селе. Производство сельхозпродукции, конечно, волнует, но уже не так, как было в сложных 90-х. Сегодня руководствуется простым.

Лукашенко: Не будет деревни - не будет государства

"Вы, наверное, заметили, и не только вы, но и наши враги, противники, что я очень часто бываю в последнее время на селе. Если кто-то думает, что это связано с производством, агропромышленным комплексом, нашими колхозами, совхозами, фермерскими хозяйствами, тот прав только наполовину. Меня производство сельхозпродукции не так волнует, как в середине 90-х, - сказал глава государства. - Самое главное, почему я болтаюсь постоянно по полям и фермам, как и раньше, моя цель (очень хотел бы надеяться, что и ваша) - спасти деревню, сохранить деревню. Не будет деревни - не будет государства. Мы будем обречены".

Президент отметил, что между ситуацией в середине 90-х и нынешней разница большая. Тогда не знали, чем занять людей, а сегодня есть дефицит трудовых ресурсов, прежде всего в сельской местности.

"Несмотря на это, мы смогли, сжав зубы, накормить людей и одеть", - подчеркнул белорусский лидер.

"Витебская область - непростая область. Это не Брестская - южная область, не Гродненская. Но это наша земля. Мы за нее отвечаем. Люди меня избрали, понимая, что я обязан как Президент (не хочу сказать "защитить" - я не герой-одиночка) организовать вас, чтобы защитить свою страну. Чтобы не дай бог не произошло то, что происходит в нашей родной и очень богатой Украине", - сказал Александр Лукашенко.

Президент напомнил о своем тезисе, что лучше работать, чем воевать.

Президент о Витебской области: нужен внятный план реального возрождения региона

Александр Лукашенко скажет, что готовился к этому совещанию не один день и не одну неделю - последние лет 5. Представленные накануне материалы контролеров (вопиющие факты по падежу скота и безответственности в районах) настроения не добавили. Спокойно смотреть на стагнацию и рост негатива на севере страны никто не сможет. Александр Лукашенко точно.

"Мы анализируем ситуацию в области. Она печальная. Она хуже, чем где-либо даже по тем вопросам, которые для меня запредельны и неприемлемы, как падеж скота, у вас 140 % рост к уровню прошлого года. Это для меня неприемлемо", - подчеркнул белорусский лидер.

Он констатировал, что в регионе имеет место ужасная безответственность снизу доверху.

"Мы не можем допустить стагнации региона и спокойно смотреть на рост негативных тенденций. Я сделаю все, чтобы заставить вас работать, отговорки не принимаются, - предупредил Президент. - Стагнации не будет. Спокойно смотреть на негатив я не смогу".

Северный регион имеет все условия для ускоренного движения вперед

Президент так и скажет местным управленцам с порога - отставание от других областей становится критичным. И страшно, что регион буквально теряет людей.

Например, по сравнению с январем - августом прошлого года минус 3,5 тыс. занятых в экономике, за 2024 год - минус 4,2 тыс., за 2023-й - минус 8,5 тыс. Президент предложил при этом не ссылаться на выезд людей на заработки в соседнюю Россию. "Убежден, что наш северный регион имеет все условия для ускоренного движения вперед: выгодное транзитное положение, многоотраслевой промышленный комплекс, развитая образовательная база, сильные традиции", - добавил Президент.

"Наши люди здесь заждались если не прорыва, то хотя бы внятного плана реального возрождения Витебщины. И мы это с вами обеспечим", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил, что за последние 15 лет реализованы многочисленные инициативы - чистые поля и программа "ВитАгро" Александра Косинца (возглавлял Витебский облисполком в 2008-2014 годах), Оршанский "офшор" и интеграционные объединения в агропромышленном комплексе Николая Шерстнева (возглавлял облисполком в 2014-2021 годах).

Нынешний председатель облисполкома Александр Субботин в должности уже 4 года. "Полный олимпийский цикл, выражаясь спортивным языком. Это срок более чем достаточный, чтобы показать свои управленческие таланты и обеспечить результат, - заметил глава государства. - Пришло время подвести итоги развития Витебщины, выявить системные недостатки, выработать решения, которые помогут области кардинально улучшить ситуацию в проблемных отраслях".

Разговор о проблемах Витебской области

Пришло время подвести итоги работы и найти решения для проблемных отраслей. При этом хорошие моменты в жизни региона тоже на виду. Растут доходы людей, хотя при падающем производстве здесь есть вопросы. Увеличивается экспорт отдельных товаров, обеспеченность жильем выше, чем по стране, за 5 лет воплотили в жизнь сотню проектов. Фармацевтика, электрооборудование, нефтехимия, но вот потенциал лесного комплекса, например, толком даже на четверть не задействован.

"Свежий пример вашей "разворотливости": если бы не интерес Омана к строительству в Беларуси второго целлюлозного комбината и выбор места размещения на Витебщине, то вы бы остались вообще единственной областью страны без крупных деревообрабатывающих производств", - сказал Президент.

После "модернизации имени Косинца - Семашко" последнее предприятие ОАО "Витебскдрев" остановлено в феврале 2025 года с крупными долгами, констатировал глава государства.

"Я по-крестьянски думаю, вы гробите скотину в железобетоне, не убирая вовремя навоз, они там тонут, телята дохнут. И в это время на опушке леса у вас тысяча кубов. И в это время Витебскдрев остановлен. Так завезите на Витебскдрев. Пусть вам выпилят все, что необходимо, для строительства дощатого телятника. Это же элементарно. И вы в течение двух лет построите деревянные помещения, где эти телята, если вовремя за ними ухаживать, себя хорошо будут чувствовать. Вы делаете все наоборот, - заметил Александр Лукашенко. - У вас лес валяется в лучшем случае на опушке, а то и в лесу. И остановлены пилорамы. Это по-хозяйски? А в это время дохнет скот. Это губернатор ваш не видит? Какие программы здесь надо? Ничего не надо, просто мозгами раскинуть".

"Если к 7 ноября эта проблема не будет решена, Александр Михайлович, (Субботин - прим. ред.), Вы и на кого прокурор пальцем покажет, сядете в тюрьму. Я вам говорю публично. Вместе с ними, кто будет в этом виноват. Если вам кто-то не отдаст валяющийся на опушке гниющий лес, вы заранее лучше меня проинформируйте, чтобы избежать этой участи", - предупредил Президент.

Поддержка региона

Один на один с проблемами регион никогда не оставался - регулярно подставляли плечо.

"За последние 4 года организации области воспользовались господдержкой 1285 раз. Фактически каждый день кому-то выделялись средства из бюджета. Поэтому вы не можете обвинить, что вас кто-то не слышал или не помогал", - привел факт глава государства.

"Поэтому колоссальная ошибка думать, что к вам приехал Президент и в очередной раз все "спишет". Хочу повторить всем сидящим в зале - от директора предприятия до госчиновников: выбросьте такие мысли из головы", - предупредил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что это не его личные деньги, а деньги всего белорусского народа, которые выделялись Витебской области под конкретные обязательства и результат. "Врач из Гомеля или шахтер из Солигорска оказали вам поддержку через налоговую систему распределения бюджетных доходов. Поэтому я ничего никому не списываю. И вы этого не заслуживаете на сегодняшний день. Меня народ уполномочил спросить с вас на полную катушку. Досконально разобраться, почему вы эту поддержку бездарно разбазарили и опять пришли с протянутой рукой", - сказал Президент.

В экономике региона нет устойчивости. Витебщина утонула в море пустых обещаний. Глава государства вспомнит и красных коров в Устье, и вакцины Белвитунифарма и Оршанский мясоконсервный комбинат. Не может не беспокоить то, что падает промышленность.

"Уже просите господдержку даже знаменитому "Белвесту" ("эффективный инвестор" оставил Br300 млн долгов и не знает, что делать), - привел пример глава государства. - А через дорогу "Марко" работает. Почему к нему не обратиться: "Подскажи, что за проблема?"

Александр Лукашенко обратил внимание и на работу Оршанского льнокомбината, который и сам "барахтается с переменным успехом", а к нему в "холдинг отдали Барановичское ПХО". "В ближайшее время обязательно посмотрим, что там происходит", - сказал Президент.

Проекты в районах и кадровый баланс

Еще предстоит подвести итоги инициативы "Один район - один проект". В Витебской области выполняется только в половине районов. Развитие отдаленных уголков страны без кадрового баланса будет невозможным. Эту тему Президент уже затрагивал накануне.

"С одной стороны, мы абсолютно правильно усиливаем жим за инвестпроекты в небольших районах, где каждое рабочее место становится на вес золота. А с другой - строя новый целлюлозный комбинат, можем оголить все близлежащие территории - село. Для вас это серьезный экзамен - удержать разумный кадровый баланс, особенно через жилье, - сказал Александр Лукашенко. - На Витебщине возник перекос: по области в прошлом году более 40 % всех квартир (домов) с господдержкой, в том числе арендных, строится в самом городе Витебске. Как вы с такой жилищной политикой собираетесь решать проблему кадрового дефицита в других районах?"

Эффективность агропромышленных объединений

Болевой точкой региона остается АПК. Идея создать агропромышленные объединения казалась в свое время обнадеживающей. Ее продвигало руководство области, начиная с 2016-го. Объединиться, чтобы стать сильнее, тем более под эту марку реструктуризировали долги, чтобы аграрии и переработчики могли дышать свободнее. Нарастить производство и заработать копейку, но в итоге не взлет, а падение. Разве что животноводство плюсует.

"Александр Михайлович (Субботин), где результаты? Дорогой губернатор, Вы обещали, что область выйдет на положительную динамику по аграрным показателям (вы же бывший вице-премьер по этой отрасли). Жду от вас самых конкретных ответов на обозначенные проблемы и просто вопиющие факты бесхозяйственности, разгильдяйства, начинаю подозревать, откровенный саботаж. Возможно, руководство облисполкома потеряло рычаги управления регионом? Или в области происходят непоправимые процессы, требующие срочного вмешательства извне, вплоть до силовых структур?", - сказал глава государства.

После такого очередные идеи - создать теперь уже 2 крупных холдинга (мясной и молочный) - вызывают понятные опасения.

"Господь с вами, создавайте. Это ваше дело. Но каждый год в ноябре вы будете докладывать о своем героизме. Нет героизма, я вам сказал, что будет", - отметил Президент.

Проблема с падежом скота

В области допустили значительный рост падежа скота. Хотя такая проблема есть, считай, в половине районов страны. Президент давно бьет тревогу.

"Безобразия в Витебской области, о которых с фотографиями докладывал мне Комитет госконтроля, характерны для всей страны. Поэтому губернаторы все здесь. Вместо конкретной работы и пусть небольших, но реальных положительных сдвигов вы продолжаете заниматься приписками и фальсификацией информации, - упрекнул Президент. - Корма вроде бы есть, но они повсеместно некачественные, в каждой пятой сельхозорганизации в половине районов республики выявлены нарушения. Вместо сенажа на учете у вас "гнилаж".

Президент: Нельзя работу в животноводстве превращать в криминальную деятельность

Неслучайно на совещании присутствует такое количество местных руководителей (человек 300) - актив и управленческий костяк области. Президент открытым текстом говорит (и закрепил в указе) о персональной ответственности глав районов за слабые хозяйства. Экономика начинается с элементарного.

"Нельзя работу в животноводстве превращать в криминальную деятельность. За ошибки должен быть строжайший персональный спрос. Пока, как бы меня ни пытались убедить в обратном, вижу, что негативную тенденцию вы не переломили. Главное, у вас нет элементарного - дисциплины", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко посоветовал схему, по которой надо действовать на разных уровнях. "После сегодняшней встречи председатели райисполкомов позвали главных специалистов и руководителей, довели им жесточайший этот разговор. Дали им до 7 ноября срок (у вас больше нет) - навести железный порядок в хозяйствах. Они - руководители и специалисты - пускай соберут там механизаторов, доярок и прочих. И к 1 января все, что у вас есть, вылизано, вычищено".

Если где-то в хозяйствах есть нехватка кадров для этого, Президент поручил привлекать шефскую помощь других предприятий. "Люди приехали, сделали, восстановили", - сказал он.

Совещание о мерах по обеспечению устойчивого развития Витебской области

В докладе главы Статистического комитета звучат говорящие цифры. И тут без эмоций - они беспристрастно отражают расклад в регионе. Показатели Витебщины ниже средних по стране последние лет 10, что в промышленности, что в АПК.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:

"Ключевая проблема работы сельскохозяйственных организаций - это их низкая эффективность хозяйствования. Отсутствие значимых результатов приводит к тому, что в погоне за цифрами ряду руководителей организаций уже неинтересно реальное положение дел. Неистребимо желание приписать привесы, надои, объем заготовленных кормов, скрыть падеж и искусственно сохранить поголовье скота".

Оценки контролеров не порадуют. В КГК констатируют ухудшение ситуации, финансовые вливания не дают ожидаемого результата.

Василий Герасимов, председатель Комитета госконтроля Беларуси:

"Причина такой ситуации в невыполнении поручений главы государства и бесхозяйственности. Так должная работа по созданию прочной кормовой базы не проводится. При этом самая низкая в стране загрузка мощностей по переработке мяса - 43 %, молока - 65 % и зерна - 36,5 %".

Глобально рассматривают проблему с падежом скота. Она на контроле Генпрокуратуры. Причина в банальном - нарушение технологии ухода и кормления животных, низкая дисциплина в АПК.

Андрей Швед, Генеральный прокурор Беларуси:

"За последние 5 лет выявлено в 2 раза больше сокрытого от учета павшего скота, из них наибольшее количество в Гомельской и Витебской областях. Прокурорами по фактам сокрытия падежа возбуждено 569 уголовных дел, что в 6 раз больше, чем за предыдущие 5 лет".

Критику в правительстве называют справедливой, работают, чтобы стабилизировать ситуацию. Осторожно говорят, что результат антикризисных действий уже есть: в этом году в 40 из 90 районов ситуация с падежом улучшилась.

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Определены убыточные с высоким уровнем падежа сельскохозяйственные организации и закреплены за председателями райисполкомов. Повышена роль и ответственность ветеринарных специалистов районных ветеринарных станций по оказанию на системной основе всего комплекса ветеринарных услуг сельскохозяйственным организациям, в которых отсутствует ветеринарный врач. От этого уже наметился положительный эффект".

Президент: Не должно быть легких решений

"Пока внизу руководитель не будет управлять процессом и нести ответственность, порядка не будет. Наше дело - создать систему и проконтролировать ее", - подчеркнул Александр Лукашенко. - Они же не выполняют то, что им Президент говорит. Но тогда я задействую другие рычаги. У меня есть генеральный прокурор, у меня есть Комитет государственного контроля. Не хотелось бы, я же вам сказал. Я хочу с вами по-человечески общаться: приехать, поулыбаться, поговорить. Все гудит, работает хорошо. Вот чего я хочу".

"Не должно быть легких решений. Все, мужики, дурница закончена с 1 января этого года. Идите, наводите порядок", - сказал глава государства.

Высказаться мог каждый руководитель - и те, у кого это родные места, и уполномоченный Президента по области. На этом совещании неслучайно присутствовали два экс-губернатора региона: Шерстнев и Косинец, которые сегодня занимают высокие посты в вертикали. Бывших губернаторов, как говорится, не бывает. Позиции у них полярные: один видит ущерб от интеграционных структур, другой – пользу. Тут можно спорить долго, но то, что все хотят лучшего для региона, это бесспорно.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

"Вся проблема в том, что огромный рост долговой нагрузки, накопленный еще с 2010 года. Ставку делаем на привлечение инвестиций в реальный сектор экономики. Уже планируется реализация 112 проектов промышленности, 94 в сельском хозяйстве, 51 в сфере туризма. Основное направление промышленности - это создание высокотехнологичных производств, фармацевтики, станко- и машиностроения, микроэлектроники, деревообработки. Причем мы не только планируем, мы эти проекты уже начинаем осуществлять".

Усиление ответственности руководителей

Обсуждение было масштабным, очевидно, что репутация аутсайдера Витебскую область точно не устраивает. Простые решения не всегда рабочие для АПК. Работы предстоит немало, бюрократические препоны эффективности не помогают, их нужно снимать. При этом повышать ответственность руководителей, выкристаллизовывать кадры. В целом то, что область собирается делать до 2030 года, Президент не отверг.

Президент: Готов работать вместе с вами

Говоря о планах до 2030 года, Президент заявил о необходимости не просто прописать планируемые показатели, а расписать все по годам, чтобы можно было проконтролировать процесс реализации обещанного.

"По годам равномерно разбить это. Сделал - получи. Не сделал, тогда спрос будет на всю катушку. Поэтому сначала результат дай, который обещал, а потом получи. Может, даже больше дадим. Я найду разными путями, резервы использую. Не сделал - до отворачивания головы. По-мужски. Чтобы это не было "хотелками", это должно быть оцифровано, чтобы это было обязательно", - сказал глава государства.

"Мы вывернем Витебскую область наизнанку. И поддержку вы получите финансовую, какую-то организационную и другую только тогда, когда вы убедите правительство, а они - меня. Я тогда на это пойду. Если нет, и шага не сделаю".

"Хотите жить и работать на своей земле, витебской земле, помощи хотите - я всегда готов. Я готов с вами встать и делать, работать вместе. Если нет, тогда будет жесткий спрос. Грубо говоря: живите, заработали - поделили, налоги отдали (льгот не будет) - забирайте, делите. Только так. К этому мы идем. Я попрошу вас подготовиться к тому, что спрос будет серьезный", - предупредил Президент.

Глава государства напомнил о необходимости в ближайшее время навести порядок и "вылизать" в Витебской области все, что необходимо - от колхозов до предприятий, там, где это необходимо.

"Жим будет страшнейший. Все должно быть выполнено. И не откидывать на 2030 год", - требует белорусский лидер.

Что касается работы созданных ранее агропромышленных объединений, Президент пока не стал давать этому каких-то окончательных оценок. "Я тогда не видел в этом ничего плохого. Не вижу и сейчас. Только надо подкорректировать под сырьевые зоны", - сказал Президент.

Будущее Витебского региона