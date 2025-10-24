Хоккеисты минского "Динамо" взяли реванш у "Шанхайских драконов"

Магия "Минск-Арены" в деле. Столичное "Динамо" при родных трибунах обыграло "Шанхайских драконов" в матче регулярного сезона КХЛ. Ранее коллективы дважды встречались в Санкт-Петербурге, и оба раза успех был на стороне "драконов". Но 24 октября "зубры" сумели взять реванш.



К концу третьей двадцатиминутки команды подошли с равенством на табло - 1:1. Овертайм не выявил победителя. Все решилось в серии буллитов - фортуна оказалась на стороне бело-синих.