Хоккеисты минского "Динамо" взяли реванш у "Шанхайских драконов"
Автор:Редакция news.by
Магия "Минск-Арены" в деле. Столичное "Динамо" при родных трибунах обыграло "Шанхайских драконов" в матче регулярного сезона КХЛ. Ранее коллективы дважды встречались в Санкт-Петербурге, и оба раза успех был на стороне "драконов". Но 24 октября "зубры" сумели взять реванш.
К концу третьей двадцатиминутки команды подошли с равенством на табло - 1:1. Овертайм не выявил победителя. Все решилось в серии буллитов - фортуна оказалась на стороне бело-синих.
Домашняя серия "зубров" продолжается. Следующий поединок на "Минск-Арене" команда проведет 28 октября. В соперниках "Сочи".